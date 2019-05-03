Як реставратори рятують Нотр-Дам. Ексклюзивні фото



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Чи вдасться врятувати Нотр-Дам для наступних поколінь? Фото: Томас Гойск

Роботи тривають 24 години на добу

Фотограф з Франції Томас Гойск (Thomas Goisque) опублікував світлини з Собору Паризької Богоматері, де зараз проходять роботи з порятунку унікальної будівлі.

«Реставратори працюють 24 години на добу, щоб врятувати будівлю, пошкоджену полум'ям, вогнем і дощем», - зазначив Томас Гойск.

Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відвідав місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі, вдалося врятувати, але шпиль і дах собору повністю згоріли.

Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.