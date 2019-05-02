Оголошено увесь склад журі 72-го Каннського кінофестивалю
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У 2019 році Каннський кінофестиваль пройде з 14 по 25 травня
Організатори 72-го Каннського кінофестивалю оголосили повний склад журі основного конкурсу. Про це повідомляється на сайті кіноогляду.
До Алехандро Гонсалеса Іньярріту, який цього року очолює журі, приєднаються дві актриси і шість режисерів. Всього в журі буде дев'ять осіб – п'ять чоловіків і чотири жінки, а саме:
- Алехандро Гонсалес Іньярріту - мексиканський режисер;
- Йоргос Лантимос - грецький режисер і сценарист («Фаворитка»);
- Ель Феннінг - американська актриса;
- Маймуна-Діай - актриса і режисер з Буркіна-Фасо;
- Келлі Райхардт - американський режисер;
- Аліче Рорвахер - італійський режисер;
- Енкі Білал - французький режисер;
- Робін Кампільо - французький режисер;
- Павло Павліковський - польський режисер («Холодна війна»).
Нагадаємо, в 2019 році Каннський кінофестиваль пройде з 14 по 25 травня. Відкриє кінофестиваль фільм Джима Джармуша про зомбі «Мертві не вмирають». Також в програму увійшов фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва.
Нагадаємо, у 2018 році головну премію Каннського фестивалю отримав фільм «Магазинні злодюжки» японського режисера Хірокадзу Корееди.
Кім того минулого року українці отримали «Каннського лева» за брендинг «Євробачення-2017».
Також український фільм «Донбас» отримав у Каннах премію за кращу режисуру.