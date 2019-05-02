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    Оголошено увесь склад журі 72-го Каннського кінофестивалю

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    До складу журі увійшло&nbsp;дев'ять осіб - Оголошено увесь склад журі 72-го Каннського кінофестивалю
    До складу журі увійшло дев'ять осіб

    У 2019 році Каннський кінофестиваль пройде з 14 по 25 травня

    Організатори 72-го Каннського кінофестивалю оголосили повний склад журі основного конкурсу. Про це повідомляється на сайті кіноогляду.

    До Алехандро Гонсалеса Іньярріту, який цього року очолює журі, приєднаються дві актриси і шість режисерів. Всього в журі буде дев'ять осіб – п'ять чоловіків і чотири жінки, а саме:

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    • Алехандро Гонсалес Іньярріту - мексиканський режисер;
    • Йоргос Лантимос - грецький режисер і сценарист («Фаворитка»);
    • Ель Феннінг - американська актриса;
    • Маймуна-Діай - актриса і режисер з Буркіна-Фасо;
    • Келлі Райхардт - американський режисер;
    • Аліче Рорвахер - італійський режисер;
    • Енкі Білал - французький режисер;
    • Робін Кампільо - французький режисер;
    • Павло Павліковський - польський режисер («Холодна війна»). 

    Нагадаємо, в 2019 році Каннський кінофестиваль пройде з 14 по 25 травня. Відкриє кінофестиваль фільм Джима Джармуша про зомбі «Мертві не вмирають». Також в програму увійшов фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва.

    Нагадаємо, у 2018 році головну премію Каннського фестивалю отримав фільм «Магазинні злодюжки» японського режисера Хірокадзу Корееди.

    Кім того минулого року українці отримали «Каннського лева» за брендинг «Євробачення-2017».

    Також український фільм «Донбас» отримав у Каннах премію за кращу режисуру.

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