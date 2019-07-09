Протести у Грузії: поліція оточила будівлю парламенту



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Сьогодні протестувальники традиційно зберуться біля будівлі парламенту в 19:00 за місцевим часом

Правоохоронці вивезли намети з території, де учасники акції вже протягом другого тижня проводять голодування, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія

У столиці Грузії Тбілісі поліція оточила будівлю парламенту і прилеглі квартали. Про це повідомляє телеканал «Руставі-2».

За даними телеканалу, також закритий вхід до будівлі парламенту. Правоохоронці вивезли намети з території, де учасники акції вже протягом другого тижня проводять голодування, вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ Георгія Гахарія.

Протести у Грузії тривають вже 20 днів. Відомо, що сьогодні протестувальники традиційно зберуться біля будівлі парламенту в 19:00 за місцевим часом.

Як повідомлялося, 8 липня ввечері у Тбілісі спалахнули акції протесту під каналом «Руставі-2», є постраждалий. У той же час під будівлею парламенту в Тбілісі учасники двох різних акцій закидали один одного пляшками. Причиною зіткнення стало те, що кілька осіб з акції проти російської окупації приєдналися до акції противників «Маршу гідності». Учасник антиокупантської акції з проспекту Руставелі госпіталізований в лікарню з пробитою головою.

Нагадаємо, протести в Грузії почалися 20 червня через виступ в парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова. Голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе вже подав у відставку через протести в Тбілісі.