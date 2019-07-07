Грузинські авіакомпанії виконали останній рейс до Росії



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Авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines виконали останні рейси до Росії Фото: ТСН

Авіасполучення між Росією і Грузією припиняється 8 липня

Авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines виконали останні рейси до Росії. Про це повідомляє інформагентство ТАСС.

До виконання останніх рейсів з Грузії в Росію готуються російські авіакомпанії «Уральські авіалінії», «Победа» і «Аерофлот».

Як відомо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Нагадаємо, в Грузії відбувалися акції протесту через поведінку депутата РФ, який відвідував Грузію. Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення з Грузії до Росії пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.