Грузинські авіакомпанії виконали останній рейс до Росії
Авіасполучення між Росією і Грузією припиняється 8 липня
Авіакомпанії Georgian Airways і MyWay Airlines виконали останні рейси до Росії. Про це повідомляє інформагентство ТАСС.
До виконання останніх рейсів з Грузії в Росію готуються російські авіакомпанії «Уральські авіалінії», «Победа» і «Аерофлот».
Як відомо, президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.
Нагадаємо, в Грузії відбувалися акції протесту через поведінку депутата РФ, який відвідував Грузію. Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення з Грузії до Росії пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.