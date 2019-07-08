  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Парламентська асамблея ОБСЄ переобрала президента

    • Розсилка
    Переобраний президент назвав виконання своїх обов&rsquo;язків &laquo;важливим тягарем&raquo; - Парламентська асамблея ОБСЄ переобрала президента
    Переобраний президент назвав виконання своїх обов’язків «важливим тягарем»

    У понеділок відбулося заключне пленарне засідання ХХVIІІ щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ

    Парламентська асамблея ОБСЄ переобрала депутата від Грузії Георгія Церетелі на посаду президента організації.

    Це відбулося у понеділок під час заключного пленарного засідання ХХVIІІ щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ у м. Люксембург, повідомляє «Укрінформ».

    «Я піклуватимуся про цю Асамблею. Це наш обов'язок - відповідати потребам наших людей. Це важливий тягар, будь-то вирішення конфліктів, тероризм, зміна клімату чи інші питання», - завив після переобрання Церетелі.

    Також під сесії було переобрано віце-президентів Асамблеї ОБСЄ – Віктора Пауля Добре (Румунія) і Азая Гулієва (Азербайджан). Ще одним віце-президентом став Нілза де Сена з Португалії.

    Крім того, було обрано і керівництво трьох загальних комітетів ПА ОБСЄ: комітет з політичних питань та безпеки очолив Філіппо Лобмарді (Швейцарія), комітет з економічних питань, науки, технологій та навколишнього середовища – Софіо Кацарава (Грузія), комітет із демократії, прав людини та гуманітарних питань - Кіріакос Хаджіяні (Кіпр).

    ОБСЄ Швейцарія кадрові зміни Румунія політика Грузія Азербайджан Кіпр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ