У Тбілісі спалахнули акції протесту під каналом «Руставі-2», є постраждалий



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Учасник антиокупантської акції з проспекту Руставелі госпіталізований в лікарню з пробитою головою Фото: newsgeorgia

Учасники акції перекрили всі входи і виходи на територію штаб-квартири «Руставі-2»

Увечері в понеділок, 8 липня, під будівлею грузинського телеканалу «Руставі-2» в Тбілісі поновилася акція протесту в зв’язку з нецензурною лайкою телеведучого Георгія Габунія.

Протестувальники вимагають відставки гендиректора телеканалу Нікі Гварамія і телеведучого Георгія Габунія, який в ефірі обматюкав президента РФ Володимира Путіна, інформує видання «Новини-Грузія»

Учасники акції перекрили всі входи і виходи на територію штаб-квартири «Руставі-2». Між ними і знімальною групою телекомпанії вже сталася словесна суперечка.

У той же час під будівлею парламенту в Тбілісі учасники двох різних акцій закидали один одного пляшками.

Як додає «Грузія-Online», причиною зіткнення стало те, що кілька осіб з акції проти російської окупації приєдналися до акції противників «маршу гідності».

Учасник антиокупантської акції з проспекту Руставелі госпіталізований в лікарню з пробитою головою.

За словами рідних постраждалого, 22-річного Торніке Берідзе, один з противників ЛГБТ-спільноти вдарив хлопця пряжкою ременя по голові.

Напередодні Георгія Габунію, який у прямому ефірі своєї авторської програми P.S. обматюкав президента Росії Володимира Путіна, відсторонили від роботи на два місяці

Нагадаємо, 7 липня ведучий грузинського телеканалу «Руставі-2» Георгій Габунія розпочав свою авторську програму «Постскриптум» із звернення до президента Росії Володимира Путіна. Він довго обкладав президента РФ російським матом.

Після цього біля будівлі телекомпанії зібралася акція протесту, деякі з присутніх закликали громити телеканал.

«Руставі-2» тимчасово припинив мовлення після погроз про вторгнення та погром з боку мітингувальників.

Як відомо, мер Тбілісі Каха Каладзе заявив про неприпустимість розцінювати як «тиск на пресу» реакцію суспільства на скандальний ефір одного із найрейтинговіших телеканалів Грузії «Руставі 2».

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі засудила скандальну заяву ведучого телеканалу «Руставі-2»