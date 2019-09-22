Протести у Казахстані: поліція затримала понад 50 учасників антиурядових мітингів
Мітингувальники збиралися протестувати проти китайських інвестицій та триваючого впливу на державу колишнього президента Нурсултана Нарбаєва
У двох найбільших містах Казахстану Алмати та Нур-Султані пройшли антиурядові мітинги. Поліція затримала понад 50 учасників протесту.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
«За даними Міністерства внутрішніх справ Казахстану, 57 осіб були затримані у Нур-Султані та Алмати, їм можуть загрожувати штрафи або інші види покарання за участь у несанкціонованих заходах», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що протестувальники збиралися висловлювати протест проти китайських інвестицій та триваючого впливу на державу колишнього президента Нурсултана Нарбаєва, проте поліція втрутилася з метою розігнати їх.
Протести були організовані рухом Демократичний вибір Казахстану, що заборонений в країні. Лідер руху Мухтар Аблязов живе у вигнанні, у Франції. Його розшукують три держави - Казахстан, РФ та Україна за підозрою у розкраданні близько $5 мільярдів.