Росія продовжує горіти: у Сибіру площа пожежі збільшується



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За добу літаки скинули більше 1,5 тисячі тонн води

Минулої доби була локалізована лише десята частина вогню

На території російського Сибіру продовжує горіти тайга. На сьогодні вже нараховують майже 500 осередків займання. Їх намагаються ліквідувати за допомогою авіації.

Про це повідомляє Эхо Москвы.

Зазначається, що минулої доби була локалізована лише десята частина.

«Заміри гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі проводяться на сотні постів спостереження. За добу літаки скинули більш 1,5 тисячі тонн води. Найбільш складна ситуація зберігається в Якутії, Красноярському краї, Іркутській області та Бурятії. Площа пожеж поступово збільшується», - повідомили в МНС.

При цьому влада стверджує, що заселеним територіям вогонь не загрожує. Тим часом, за даними МНС, майже 180 населених пунктів в п'яти регіонах виявилися в зоні задимлення. Для гасіння пожеж залучено майже 500 чоловік. Всього вогнем охоплено понад 3 мільйонів гектарів. У МНС вважають, що в поширенні пожежі винна міська влада, яка «не змогла вжити заходів для недопущення загорань та ліквідації їх вогнищ».

Як повідомлялося, Рахункова палата РФ оцінила збиток від природних пожеж з початку року в 2,4 мільярда рублів, що дорівнює понад $33 млн.