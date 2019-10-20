Лідер Каталонії закликав Мадрид до переговорів на тлі масових заворушень



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У Барселоні відбуваються жорстокі сутички демонстрантів з правоохоронцями

«Ми закликаємо виконуючого обов'язки прем'єрміністра іспанського уряду сісти за стіл переговорів, щоб поговорити», - сказав Торра

Глава уряду Каталонії Кім Торра закликав до переговорів з центральним урядом Іспанії після п'яти днів заворушень, що відбулися через ув'язнення каталонських лідерів, які виступають за незалежність регіону.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми закликаємо виконуючого обов'язки прем'єрміністра іспанського уряду сісти за стіл переговорів, щоб поговорити», - сказав Торра.

За його словами, насильство цього тижня не відображає мирного характеру каталонського руху за незалежність.

«Насильство ніколи не було і ніколи не буде нашим способом, ні в Барселоні, ні в Таррагоні, ні в Ллейді, ні в Жироні», - сказав він.

Як відомо, на п’ятий день від початку протестів у Барселоні знову відбулися жорстокі сутички демонстрантів з правоохоронцями.

Унаслідок масових протестів у Каталонії за допомогою до медиків звернулися 89 осіб, 60 з яких – у Барселоні.

18 жовтня у Барселоні та навколо міста були заблоковані основні транспортні шляхи внаслідок загального страйку та акцій протесту.

У п'ятницю масштабні протести у Каталонії докотилися до Жирони.

14 жовтня Верховний суд Іспанії виніс вироки дев'ятьом каталонським політикам, вони отримали від дев'яти до 13 років в'язниці. Це рішення викликало в Каталонії масові протести прихильників незалежності. Одночасно суд видав третій за рахунком ордер на затримання Пучдемона. Навесні 2019 року екс-президент Женералітету обрався до Європарламенту всупереч забороні Центральної виборчої комісії Іспанії.

Зазначимо також, що новий глава Каталонії виступив за новий референдум про незалежність.