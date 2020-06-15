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    У світі

    Протести в США: донька вбитого Флойда отримала акції Disney

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    Донька вбитого Флойда отримала акції Disney - Протести в США: донька вбитого Флойда отримала акції Disney
    Донька вбитого Флойда отримала акції Disney
    Фото: giannapinkfloyd / Instagram

    Барбра Стрейзанд подарувала доньці Флойда акції Disney

    Донька загиблого в США від рук поліцейських афроамериканця Джорджа Флойда Джіанна отримала акції студії Disney від американської співачки і актриси Барбари Стрейзанд.

    Відповідна фотографія опублікована в Instagram-акаунті Флойд.

    Шестирічна Джіанна опублікувала знімок, на якому вона тримає свій сертифікат на акції студії.

    «Спасибі Барбра Стрейзанд за посилку, я тепер є акціонером Disney завдяки вам», - написала вона.

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