Протести в США: донька вбитого Флойда отримала акції Disney



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Донька вбитого Флойда отримала акції Disney Фото: giannapinkfloyd / Instagram

Барбра Стрейзанд подарувала доньці Флойда акції Disney

Донька загиблого в США від рук поліцейських афроамериканця Джорджа Флойда Джіанна отримала акції студії Disney від американської співачки і актриси Барбари Стрейзанд.

Відповідна фотографія опублікована в Instagram-акаунті Флойд.

Шестирічна Джіанна опублікувала знімок, на якому вона тримає свій сертифікат на акції студії.

«Спасибі Барбра Стрейзанд за посилку, я тепер є акціонером Disney завдяки вам», - написала вона.