Протести в США: донька вбитого Флойда отримала акції Disney
Донька вбитого Флойда отримала акції Disney
Фото: giannapinkfloyd / Instagram
Барбра Стрейзанд подарувала доньці Флойда акції Disney
Донька загиблого в США від рук поліцейських афроамериканця Джорджа Флойда Джіанна отримала акції студії Disney від американської співачки і актриси Барбари Стрейзанд.
Відповідна фотографія опублікована в Instagram-акаунті Флойд.
Шестирічна Джіанна опублікувала знімок, на якому вона тримає свій сертифікат на акції студії.
«Спасибі Барбра Стрейзанд за посилку, я тепер є акціонером Disney завдяки вам», - написала вона.
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Thank You @barbrastreisand for my package, I am now a Disney Stockholder thanks to you