Україна відновлює міжнародні авіарейси. Куди можна полетіти і як поводитися в аеропортах тема тижня

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З 15 червня після карантину розпочинають свою роботу українські аеропорти фото з відкритих джерел

З 15 червня відновлять роботу 13 пунктів пропуску для повітряного сполучення

З понеділка, 15 червня, відновиться міжнародне авіасполучення у 13 українських аеропортах. У Держприкордонслужбі нагадали, що 12 червня 2020 року, уряд прийняв постанову № 477, якою виключив з переліку тимчасово закритих пунктів пропуску 15 міжнародних аеропортів.

«Варто зауважити, що серед 15 пунктів пропуску для повітряного сполучення, в яких відновлено роботу, в 13 можливі пасажирські перевезення. Після набуття чинності постанови № 477 усі пункти пропуску для повітряного сполучення через державний кордон України будуть відкритими. Закритими залишаться 40 пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю та річковий пункт пропуску у Київському порту», – зазначили в ДПСУ.

Згідно з постановою уряду, відкриваються пункти пропуску прикордонного контролю у столичних аеропортах «Бориспіль» та «Жуляни», а також у Львові, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому, Ізмаїлі, Маріуполі, Кривому Розі, Сумах, Рівном, Озерному, Черкасах, Полтаві, Сокільниках.

Для тих, хто прибуває в Україну

Примусову обсервацію повинні проходити тільки громадяни країн із значним поширенням Covid–19 (кількість активних випадків захворювання становить понад 40 осіб на 100 тис. осіб).

Не підлягають обсервації:

дипломати, працівники міжнародних організацій і члени їх сімей;

водії та члени екіпажів вантажних транспортних засобів;

члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням програми «Дій вдома».

Країни Європи залишаться закриті для більшості українців до липня. Єврокомісія 11 червня ухвалила механізм, який регулює допуск на територію країн ЄС і Шенгенської зони громадян третіх держав. Заборона на туристичні поїздки іноземців, яка повинна була завершитися 15 червня, продовжена до 30 червня.

Для тих, хто вирушає з України

Наразі українці можуть в'їхати до країн Європи, якщо:

мають близького родича, який є громадянином країни;

мають дозвіл на проживання або роботу;

їдуть на сезонну роботу та можуть підтвердити це документом.

Такі ж правила залишаються в Грузії, Вірменії, Азербайджані, Молдові.

Є кілька країн, які не закривали кордон і авіасполучення.

Білорусь дозволяє іноземцям в'їжджати, але потрібно провести 14 днів на самоізоляції.

Куди ще можуть вирушати громадяни України

З 15 червня українців готові приймати:

Албанія, США – без обмежень на кордоні;

Велика Британія – з дотриманням карантину 14 днів;

Туреччина – без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття.

З 27 червня українців прийматиме Туніс – із тестуванням після прибуття.

Якщо епідемічна ситуація в Україні поліпшиться, то Кіпр, Чорногорія, Грузія і Греція розглянуть можливість дозволити в’їзд українцям з 1 липня, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Як працюватиму головні аеропорти країни

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» повідомляє: з 14 червня 2020 року всі рейси обслуговуватиме в терміналі D. В аеропорту закликають пасажирів завчасно ознайомитись з правилами аеропортів вильоту та прильоту, а також правилами перетину кордону та вимогами до перебування в країні прильоту.

Аеропорт Київ («Жуляни») повідомляє на своєму сайті, що відновлює польоти з 16 червня. У зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 на території аеропорту будуть діяти додаткові правила безпеки себе і оточуючих:

Перед входом, в терміналі та на виході дотримуйтесь соціальної дистанції (наліпки на підлозі в терміналі) – 1,5 метра.

При вході в термінал проводиться температурний скринінг, показник температури не повинен перевищувати 38 градусів. До терміналу не допускаються особи з позначкою температури вище за 38 градусів Цельсія та з ознаками гострої респіраторно-вірусної інфекції (кашель, задишка, нежить).

Пасажири та супроводжуючі особи не допускаються до терміналу без одягнених масок/респіраторів (без клапану видиху) та рукавичок.

Правильно носити захисну маску або респіратор необхідно протягом усього часу знаходження в терміналі та аеропорту.

Обов’язкова вимога – дотримання соціальної дистанції під час знаходження в терміналі та аеропорту.

Вхід до терміналу тільки за наявності проїзного документа.

Українські та іноземні авіакомпанії з 15 червня заявили про готовність почати міжнародні рейси з України до Австрії, Ізраїлю, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Угорщини, Португалії, Данії, Греції, Литви, Словаччини, Естонії та Великої Британії.

В Міністерстві інфраструктури повідомили, що рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України також забезпечує можливість перетину кордону іноземними громадянами.

Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.

Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.