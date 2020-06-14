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    Події в Україні

    На Закарпатті банкомат видав чоловікові вдесятеро більше, ніж той просив (фото)

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    <p>Банкомат замість 4-ох тисяч видав чоловікові&nbsp; 40 купюр номіналом у 1000 гривень</p> - На Закарпатті банкомат видав чоловікові вдесятеро більше, ніж той просив (фото)

    Банкомат замість 4-ох тисяч видав чоловікові  40 купюр номіналом у 1000 гривень

    Чоловік зателефонував на гарячу лінію банку

    Житель міста Берегове Сергій розповів, що банкомат видав йому замість 4-х тисяч 40 тисяч гривень. Про це повідомляє Mukachevo.net.

    Чоловік розповів, що напередодні в одному з банкоматів міста йому потрібно було зняти вісім тисяч гривень. Операцію довелося проводити двічі, адже наявних купюр у банкоматі було лише по 100 гривень. Спочатку Сергій зняв перші чотири тисячі гривень, потім ще. Якщо перша операція пройшла без несподіванок, то після другої берегівчанин не одразу ж зрозумів, що не так.

    Виявилося, що банкомат видав йому 40 купюр номіналом у 1000 гривень.

    Банкомат видав чоловікові 40 купюр номіналом у 1000 гривень
    Банкомат видав чоловікові 40 купюр номіналом у 1000 гривень

    «Спокуси привласнити гроші не було, одразу ж вирішив зателефонувати на гарячу лінію банку», - сказав чоловік.

    У банку повідомили, що присутній збій у системі, адже номінал у 1000 гривень новий і, можливо, неправильно був прочитаний банківською програмою. Наразі Сергію подякували за совісне повідомлення і повернення грошей.

    Нагадаємо, раніше на Черкащині двоє іноземців підірвали банкомат та викрали з нього 400 тис. грн. Поліція затримала зловмисників та відкрила кримінальне провадження.

    Закарпаття банки гроші чоловік
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