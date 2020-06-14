На Закарпатті банкомат видав чоловікові вдесятеро більше, ніж той просив (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Банкомат замість 4-ох тисяч видав чоловікові 40 купюр номіналом у 1000 гривень

Чоловік зателефонував на гарячу лінію банку

Житель міста Берегове Сергій розповів, що банкомат видав йому замість 4-х тисяч 40 тисяч гривень. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Чоловік розповів, що напередодні в одному з банкоматів міста йому потрібно було зняти вісім тисяч гривень. Операцію довелося проводити двічі, адже наявних купюр у банкоматі було лише по 100 гривень. Спочатку Сергій зняв перші чотири тисячі гривень, потім ще. Якщо перша операція пройшла без несподіванок, то після другої берегівчанин не одразу ж зрозумів, що не так.

Виявилося, що банкомат видав йому 40 купюр номіналом у 1000 гривень.

Банкомат видав чоловікові 40 купюр номіналом у 1000 гривень

«Спокуси привласнити гроші не було, одразу ж вирішив зателефонувати на гарячу лінію банку», - сказав чоловік.

У банку повідомили, що присутній збій у системі, адже номінал у 1000 гривень новий і, можливо, неправильно був прочитаний банківською програмою. Наразі Сергію подякували за совісне повідомлення і повернення грошей.

Нагадаємо, раніше на Черкащині двоє іноземців підірвали банкомат та викрали з нього 400 тис. грн. Поліція затримала зловмисників та відкрила кримінальне провадження.