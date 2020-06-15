Ізраїль виділить близько $2,3 млн на створення міста на честь Трампа



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Після цього розпочнеться продаж землі під будівництво будинків у новому поселенні

Після цього розпочнеться продаж землі під будівництво будинків у новому поселенні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що уряд почав працювати над створенням поселення на честь президента США Дональда Трампа, яке буде побудовано на Голанських висотах.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає його канцелярія.

«Сьогодні ми почнемо практичні кроки по створенню поселення Рамат-Трамп (Висоти Трампа) на Голанських висотах», — повідомив Нетаньягу.

Спочатку, уряд виділить вісім мільйонів шекелів (близько 2,3 мільйонів доларів), які спрямують на будівництво тимчасових споруд і планування будівництва.

Після цього розпочнеться продаж землі під будівництво будинків у новому поселенні.

Рішення про створення на Голанських висотах поселення на честь Дональда Трампа було прийнято після того, як президент США визнав суверенітет над висотами Ізраїлем. Також Трамп визнав Єрусалим столицею держави та переніс туди американське посольство.

Голанські висоти – спірна територія на кордоні Ізраїлю з Сирією. В ході Шестиденної війни 1967 року Ізраїль взяв під контроль більшу частину Голанських висот і утримує території до сих пір. Рада безпеки ООН визнає цю територію сирійською.

Нагадаємо, 25 березня 2020 Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Ряд європейських і арабських країн виступили з критикою цього рішення.

Влітку того ж року Нетаньяху пообіцяв назвати перше ізраїльське поселення на цих висотах на честь Трампа.