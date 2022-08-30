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Протестувальники у Багдаді увірвалися до президентського палацу

Альона Боженко
glavcom.ua
Протестувальники у Багдаді увірвалися до президентського палацу
У Багдаді під час протестів десятки людей отримали поранення
фото ілюстративне

Унаслідок сутичок загинуло щонайменше 12 людей

Прибічники найвпливовішого в Іраку шиїтського імама Муктада ас-Садра силоміць увірвалися до президентського палацу. Вони виступають проти відставки політика. Про це повідомляє Сіньхуа.

«Іракські силовики застосували сльозогінний газ та відкрили вогонь у повітря, аби розігнати протестувальників, які прорвалися у палац, на тлі періодичних звуків пострілів від невстановлених людей всередині периметру охорони», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок сутичок загинуло щонайменше 12 людей, десятки отримали поранення.

«Силовикам вдалося відтіснити протестувальників з президентського палацу та офісу прем’єр-міністра ще до заходу сонця, але їх багатотижневий протест триває у будівлі парламенту всередині Зеленої зони», – стверджує Сіньхуа.

Протестувальники розпочали штурм президентського палацу, коли дізналися, що Муктада аль-Садр має намір піти з політики.

Зараз він очолює партію, яка набрала найбільшу кількість голосів виборців під час останніх виборів, але недостатньо, аби здобути більшість. Через радикальну позицію аль-Садра, який відмовлявся домовлятися зі своїми релігійними конкурентами, в Іраку триває політична криза, яку посилює релігійне протистояння між мусульманами-шиїтами та сунітами, а також між різними угрупуваннями шиїтів.

Нагадаємо, раніше у Багдаді сотні прихильників шиїтського лідера Муктади ас-Садра прорвалися до будівлі парламенту

Теги: Багдад протест

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