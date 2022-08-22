Активістки влаштували оголений протест на зустрічі з Шольцом: як він відреагував

Жінки підійшли до Олафа Шальца під час дня відкритих дверей у відомстві канцлера

Дві жінки написали на оголених грудях заклики до запровадження газового ембарго

У відомстві федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца 21 серпня був день відкритих дверей. Під час заходу дві дівчини дві дівчини топлес влаштували акцію протесту з вимогою запровадити ембарго на закупівлю російського газу. Фото та відео інциденту опублікувала агенція Associated Press.

Дві жінки скористалися днем відкритих дверей, щоб наблизитися до німецького канцлера. За даними німецьких ЗМІ, вони підійшли до Шольца в чорних толстовках і попросили політика зробити з ними селфі. І вони добилися фото, хоча й не такого, на яке розраховував німецький лідер.

Дівчата спочатку мило посміхалися на камеру, аж потім раптово стали знімати одяг. Активісти з Femen нанесли на верхню частину свого тіла заклики, щоб Німеччина ввела газове ембарго. На голих грудях було написано «Gas Embargo Now». Дівчата також розкидали сувенірні банкноти.

Охоронці миттєво відреагували, втрутились і забрали дівчат. Канцлер під час інциденту продовжував посміхатися, не подаючи жодних ознак невдоволення.

фото: Associated Press

Організація Femen після акції опублікувала на своїй сторінці у Facebook пояснення акції, наголошуючи, що уряди Німеччини довели країну до енергетичної залежності від Росії, через що ФРН зараз не може рішуче відреагувати на війну Росії. Також вони звинуватили Німеччину в недостатній допомозі зброєю Україні.

«Пацифізм, мирні зусилля та дипломатія стали нормами на європейському континенті лише після військової поразки воєнних злочинців. Зараз Україна стала полем бою, на якому, без перебільшення, знову вирішується майбутнє континенту. Ціна за мир та свободу висока, і знову настав час платити її. Щоб зберегти нашу демократію і свободи, європейцям доведеться платити своїм комфортом, але українці платять своїми життями», – йдеться у заяві організації.

Заява була оприлюднена трьома мовами – англійською, німецькою та російською.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що канцлеру Німеччини Олафу Шольцу не довіряють 62% німців, і це найнижчий показник рейтингу довіри від початку його каденції.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою. Бо війна, яку Росія веде проти України, на думку Шольца, є «війною Путіна».