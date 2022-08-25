Де вибухне Росія? Які регіони найактивніше протестують проти війни

У країні-терористці про свободу слова не йдеться

Стало відомо, за що найчастіше травлять противників війни

Пів року тому російські війська вторглися до України. Почалася війна, яку у Росії заборонено називати війною. Російська влада намагається прикрити злочинну агресію терміном «спеціальна військова операція». У РФ запроваджено військову цензуру, заблоковано десятки незалежних ЗМІ, за кордон змушені були тікати журналісти, опозиційні політики, громадянські активісти і навіть далекі від політики люди, які не приймають загарбницьку політику Кремля. Про це пише «Радіо Свобода».

Будь-яке антивоєнне висловлювання, офлайн та онлайн, у нинішній Росії жорстоко переслідується владою: людей карають штрафами, арештами, тюремними термінами. Проте повністю придушити антивоєнний рух у Росії владі не вдається.

Згідно з даними судів у 24 регіоні Сибіру та Далекого Сходу, і з'ясувалося, що за пів року війни до судів надійшло щонайменше 1043 адміністративні справи щодо протестувальників, які закінчилися санкціями або у поодиноких випадках припиненням провадження.

Регіони-лідери за кількістю справ – Красноярський край, Новосибірська область, Республіка Саха.

Загальна сума призначених штрафів за антивоєнну позицію склала щонайменше 19,3 млн рублів.

Найчастіше адміністративні справи порушують за статтею про «дискредитацію» дій армії РФ. Як правило, її застосовують до учасників поодиноких та масових акцій протесту, а також за публікації у соцмережах.

Найбільше справ суди розглядали наприкінці березня – 93 рішення за тиждень. Найменше – у літній період; під адміністративне переслідування найчастіше потрапляють чоловіки – це 70% справ.

Водночас майже кожну другу справу, пов'язану з вуличними формами протесту, порушили проти жінки; понад 40 людей потрапили під кримінальне переслідування за антивоєнні погляди.

За час антивоєнних протестів у Росії було затримано понад 16 тис. осіб і порушено понад три тисячі адміністративних справ лише за статтею про «дискредитацію» армії РФ.

Як відомо, Росія судить за критику «спецоперації в Україні» ветерана чеченської війни.

Нагадаємо, Росія кличе у «відрядження» на Донбас тюремників-пенсіонерів.