Таліби обстріляли жіночу акцію протесту у Кабулі (відео)

У Кабулі відбулася демонстрація жінок, які вимагали дотримання їхніх прав. Про це повідомила афганська журналістка Захра Рахімі.

Кількадесят афганок пройшлися вулицями столиці, скандуючи «Хліб, робота, свобода». Акція протесту завершилася сутичкою із бойовиками руху «Талібан», які захопили владу у Афганістані 2021 року.

Таліби почали розганяти жіночу акцію протесту, обстрілюючи її учасниць.

Taliban fighters are shooting on protestors trying to dispread them. pic.twitter.com/jouT7m8XV3