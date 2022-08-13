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Таліби обстріляли жіночу акцію протесту у Кабулі (відео)

Володимир Миленко
glavcom.ua
Таліби обстріляли жіночу акцію протесту у Кабулі (відео)
Таліби відповіли на вимоги афганських жінок надати їм права на роботу і свободу пострілами із автоматів
фото: eastasiaforum.org

Мешканки афганської столиці вимагали роботи та свободи

У Кабулі відбулася демонстрація жінок, які вимагали дотримання їхніх прав. Про це повідомила афганська журналістка Захра Рахімі.

Кількадесят афганок пройшлися вулицями столиці, скандуючи «Хліб, робота, свобода». Акція протесту завершилася сутичкою із бойовиками руху «Талібан», які захопили владу у Афганістані 2021 року.

Таліби почали розганяти жіночу акцію протесту, обстрілюючи її учасниць.

Пізніше Рахімі опублікувала відео з приміщення аптеки, куди бойовики загнали жінок. Таліби не випускають протестувальниць з аптечної території.

Нагадаємо, у серпні 2021 року, після захоплення влади у Афганістані, речник руху «Талібан» Сухаїл Шахін заявив, що бойовики поважатимуть права жінок та свободу ЗМІ і не вдаватимуться до кампаній помсти.

Жінки, за словами талібів, отримають право виходити з будинків без супроводу чоловіків і, як і раніше, матимуть доступ до освіти та роботи.

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Теги: Талібан Афганістан

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