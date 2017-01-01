Протягом 2017 року на планеті вбили щонайменше 42 журналістів — CPJ

Сирія вперше за останні шість років не очолила список країн, де вбивають журналістів найбільше

Від 1 січня до 15 грудня 2017 року у світі вбили 42 журналістів, йдеться в звіті Комітету захисту журналістів (CPJ). «Ірак і Сирія стали найсмертельнішими місцями для журналістів у 2017 році, там загинули вісім і сім людей відповідно», – заявили в CPJ. При цьому Сирія вперше за останні шість років не очолила список країн, де



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Сирія вперше за останні шість років не очолила список країн, де вбивають журналістів найбільше

Від 1 січня до 15 грудня 2017 року у світі вбили 42 журналістів, йдеться в звіті Комітету захисту журналістів (CPJ).

«Ірак і Сирія стали найсмертельнішими місцями для журналістів у 2017 році, там загинули вісім і сім людей відповідно», – заявили в CPJ.

При цьому Сирія вперше за останні шість років не очолила список країн, де вбивають журналістів найбільше, зазначається у звіті. Загалом від початку конфлікту в цій країні в 2011 році загинули щонайменше 114 журналістів.

У CPJ заявили, що Мексика стала «найсмертельнішою» серед країн, де не відбувається конфлікт. Там вбили щонайменше шістьох журналістів у зв’язку з їхньою професійною діяльністю.

Комітет захисту журналістів фіксує вбивства представників ЗМІ з 1992 року. У 2016-му, згідно з даними CPJ, загинули щонайменше 48 представників цієї професії.

Джерело: Радіо Свобода