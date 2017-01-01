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    Протягом 2017 року на планеті вбили щонайменше 42 журналістів — CPJ

    Сирія вперше за останні шість років не очолила список країн, де вбивають журналістів найбільше
    Від 1 січня до 15 грудня 2017 року у світі вбили 42 журналістів, йдеться в звіті Комітету захисту журналістів (CPJ). «Ірак і Сирія стали найсмертельнішими місцями для журналістів у 2017 році, там загинули вісім і сім людей відповідно», – заявили в CPJ. При цьому Сирія вперше за останні шість років не очолила список країн, де
    • 21 Грудня, 18:59
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    Колега загиблої в Іраці журналістки ставить для неї свічку в офісі телеканалу
    Колега загиблої в Іраці журналістки ставить для неї свічку в офісі телеканалу

    Сирія вперше за останні шість років не очолила список країн, де вбивають журналістів найбільше

    Від 1 січня до 15 грудня 2017 року у світі вбили 42 журналістів, йдеться в звіті Комітету захисту журналістів (CPJ).

    «Ірак і Сирія стали найсмертельнішими місцями для журналістів у 2017 році, там загинули вісім і сім людей відповідно», – заявили в CPJ.

    При цьому Сирія вперше за останні шість років не очолила список країн, де вбивають журналістів найбільше, зазначається у звіті. Загалом від початку конфлікту в цій країні в 2011 році загинули щонайменше 114 журналістів.

    У CPJ заявили, що Мексика стала «найсмертельнішою» серед країн, де не відбувається конфлікт. Там вбили щонайменше шістьох журналістів у зв’язку з їхньою професійною діяльністю.

    Комітет захисту журналістів фіксує вбивства представників ЗМІ з 1992 року. У 2016-му, згідно з даними CPJ, загинули щонайменше 48 представників цієї професії.

     

    Джерело: Радіо Свобода

    Ірак Сирія Мексика
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