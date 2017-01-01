Протягом 2017 року на планеті вбили щонайменше 42 журналістів — CPJ
- 21 Грудня, 18:59
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Сирія вперше за останні шість років не очолила список країн, де вбивають журналістів найбільше
Від 1 січня до 15 грудня 2017 року у світі вбили 42 журналістів, йдеться в звіті Комітету захисту журналістів (CPJ).
«Ірак і Сирія стали найсмертельнішими місцями для журналістів у 2017 році, там загинули вісім і сім людей відповідно», – заявили в CPJ.
При цьому Сирія вперше за останні шість років не очолила список країн, де вбивають журналістів найбільше, зазначається у звіті. Загалом від початку конфлікту в цій країні в 2011 році загинули щонайменше 114 журналістів.
У CPJ заявили, що Мексика стала «найсмертельнішою» серед країн, де не відбувається конфлікт. Там вбили щонайменше шістьох журналістів у зв’язку з їхньою професійною діяльністю.
Комітет захисту журналістів фіксує вбивства представників ЗМІ з 1992 року. У 2016-му, згідно з даними CPJ, загинули щонайменше 48 представників цієї професії.
Джерело: Радіо Свобода