Путін хоче записати особливий статус Донбасу до Конституції України



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Путін зазначив, що розуміє всю складність внутрішньополітичних процесів в Україні

Президент Росії Володимир Путін вважає, що закон про особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України. Про це він заявив у Москві на спільній з канцлером Німеччини Ангелою Меркель пресконференції, передають російські ЗМІ.

Російський лідер зазначив, що розуміє всю складність внутрішньополітичних процесів в Україні, але якщо всі зацікавлені сторони хочуть добитися остаточного врегулювання на Донбасі, то потрібно йти шляхом реалізації мінських угод.

«Ми дуже сподіваємося, що українська сторона почне реалізовувати і домовленості з політичного регулювання. Продовження закону про особливий статус Донбасу – це хороший крок у правильному напрямку, але закон повинен стати безстроковим, як і передбачено в мінських угодах. Необхідно закріпити особливий статус Донбасу в українській Конституції, що теж відображено в мінських угодах», – повідомив Путін.

Як відомо, Меркель прибула до Москви з робочим візитом. Під час сьогоднішньої зустрічі сторони також обговорили низку питань, серед яких ситуація на Донбасі, іранська ядерна програма, війна в Лівії, ситуація в Сирії, а також будівництво «Північного потоку-2».