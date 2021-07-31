Ердоган назвав можливу причину лісових пожеж

Наразі МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти.

Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).

Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі.

Тим часом міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині.