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    Ердоган назвав можливу причину лісових пожеж

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    Ердоган назвав можливу причину лісових пожеж - Ердоган назвав можливу причину лісових пожеж
    Ердоган назвав можливу причину лісових пожеж
    Фото з відкритих джерел

    Турецький лідер пригрозив «зрадникам власної батьківщини» найсуворішим покаранням

    Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав можливу причину лісових пожеж у країні. За його словами, владою розглядається версія підпалу. Про це турецький лідер повідомивпід час виступу в кризовому центрі в Антальї.

    «Ми ретельно розслідуємо причини пожеж. Якщо є такі зрадники, які здатні спалити власну батьківщину, вони понесуть найсуворіше покарання», – заявив Ердоган.

    Раніше поліція Туреччини затримала підозрюваних у підпалах лісів у місті Манавгат.

    Правоохоронні органи заявили, що один з ймовірних винуватців був помічений місцевими жителями під час розпалювання вогню.

    Наразі МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти.

    Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).

    Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі.

    Тим часом міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині.

    Теги: Реджеп Таїп Ердоган пожежа Анталія президент поліція
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    Ердоган назвав можливу причину лісових пожеж