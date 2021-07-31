Ердоган назвав можливу причину лісових пожеж
Турецький лідер пригрозив «зрадникам власної батьківщини» найсуворішим покаранням
«Ми ретельно розслідуємо причини пожеж. Якщо є такі зрадники, які здатні спалити власну батьківщину, вони понесуть найсуворіше покарання», – заявив Ердоган.
Раніше поліція Туреччини затримала підозрюваних у підпалах лісів у місті Манавгат.
Правоохоронні органи заявили, що один з ймовірних винуватців був помічений місцевими жителями під час розпалювання вогню.
Наразі МЗС закликає українців не їхати на турецькі курорти.
Також українські туристи розповіли про дим над пляжем та перекриті траси у Туреччині через пожежі (фото).
Нагадаємо, 28 липня у Туреччині у місті Манавгат у курортній провінції Анталія спалахнула лісова пожежа, причини якої влада досі встановлює. Через спеку та сильний вітер вогонь швидко поширювався, наступного дня пожежі спалахнули у популярних курортних містах – Мармарисі та Бодрумі.
Тим часом міністерство закордонних справ розробляє сценарії повернення громадян України додому на випадок погіршення ситуації у Туреччині.