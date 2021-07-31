Президент Байден втрапив в черговий конфуз (фото)

Вся Америка дізналася, що знаходиться на підборідді її президента

Президент США Джо Байден під час онлайн-наради з губернаторами отримав від свого помічника записку з написом «Сер, у вас щось на підборідді», яку демонстрував усім присутнім під час наради у Білому домі у пʼятницю, 30 липня. Про конфуз глави держави повідомляє New York Post.

Під час виступу одного з губернаторів Байден отримав від помічника записку, в якій говорилося про його підборіддя. Журналісти припустили, що президент їв на сніданок яйце, і невеликий шматок залишився на обличчі. Прочитавши послання, президент витер підборіддя пальцями, а потім провів по ньому тильною стороною долоні.

Незабаром Байдену знадобилося зробити замітки. Він взяв отриманий від помічника листок і повернув його до себе зворотною стороною, випадково продемонструвавши репортерам, що було написано на ньому.

Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.