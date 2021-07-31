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    Президент Байден втрапив в черговий конфуз (фото)

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    Джо Байден із отриманою запискою - Президент Байден втрапив в черговий конфуз (фото)
    Джо Байден із отриманою запискою
    Фото: Globalookpress.com

    Вся Америка дізналася, що знаходиться на підборідді її президента

    Президент США Джо Байден під час онлайн-наради з губернаторами отримав від свого помічника записку з написом «Сер, у вас щось на підборідді», яку демонстрував усім присутнім під час наради у Білому домі у пʼятницю, 30 липня. Про конфуз глави держави повідомляє New York Post.

    Під час виступу одного з губернаторів Байден отримав від помічника записку, в якій говорилося про його підборіддя. Журналісти припустили, що президент їв на сніданок яйце, і невеликий шматок залишився на обличчі. Прочитавши послання, президент витер підборіддя пальцями, а потім провів по ньому тильною стороною долоні.

    Незабаром Байдену знадобилося зробити замітки. Він взяв отриманий від помічника листок і повернув його до себе зворотною стороною, випадково продемонструвавши репортерам, що було написано на ньому.

    Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

    Під час президентських перегонів 2020 року чинний президент Дональд Трамп називав свого 77-річного суперника «сонним Джо» за звичку засинати під час телевізійних інтервʼю.

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    Теги: США Джозеф Байден Дональд Трамп президент
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    Президент Байден втрапив в черговий конфуз (фото)