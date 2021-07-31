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    Внучка Лукашенка вийшла заміж: фото

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    Лукашенко на весіллі внучки - Внучка Лукашенка вийшла заміж: фото
    Лукашенко на весіллі внучки
    Фото: Пул першого

    Весілля відсвяткували в колі рідних і найближчих, всього в ресторан запросили майже 70 гостей

    Старша внучка президента Білорусі Олександра Лукашенка 23-річна Вікторія вийшла заміж. Про це повідомляє наближений до влади Telegram-канал Пул першого.

    Глава держави привітав Вікторію та її обранця з днем весілля. Президент зазначив, що молодята тепер «пишуть свою історію». Пул першого також опублікував весільне фото, на якому зображені Лукашенко, його внучка і її чоловік.

    Зазначається, що весілля відсвяткували в колі рідних і найближчих, всього в ресторан запросили майже 70 гостей.

    Фото: Пул первого
    Фото: Пул первого

    Вікторія є старшою дочкою сина Лукашенка Віктора, який очолює Національний олімпійський комітет Білорусі. Всього у білоруського лідера троє синів і семеро онуків.

    До слова, що нещодавно Володимир Путін після зустрічі з Олександром Лукашенком «розкритикував рівень інтеграції Росії та Білорусі».

    Раніше йшлося про те, що президент РФ Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися, що ціна на газ для Білорусі на наступний рік не буде підвищена і залишиться на рівні 2021 року.

    Нагадаємо, російський політолог Олександр Бєлковський розповів, що відбувається у відносинах Путіна й Лукашенка.

    Як повідомлялося, Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб владнати стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.

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    Теги: Олександр Лукашенко Путін весілля ресторан чоловік
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    Внучка Лукашенка вийшла заміж: фото