Внучка Лукашенка вийшла заміж: фото
Весілля відсвяткували в колі рідних і найближчих, всього в ресторан запросили майже 70 гостей
Старша внучка президента Білорусі Олександра Лукашенка 23-річна Вікторія вийшла заміж. Про це повідомляє наближений до влади Telegram-канал Пул першого.
Глава держави привітав Вікторію та її обранця з днем весілля. Президент зазначив, що молодята тепер «пишуть свою історію». Пул першого також опублікував весільне фото, на якому зображені Лукашенко, його внучка і її чоловік.
Зазначається, що весілля відсвяткували в колі рідних і найближчих, всього в ресторан запросили майже 70 гостей.
Вікторія є старшою дочкою сина Лукашенка Віктора, який очолює Національний олімпійський комітет Білорусі. Всього у білоруського лідера троє синів і семеро онуків.
До слова, що нещодавно Володимир Путін після зустрічі з Олександром Лукашенком «розкритикував рівень інтеграції Росії та Білорусі».
Раніше йшлося про те, що президент РФ Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися, що ціна на газ для Білорусі на наступний рік не буде підвищена і залишиться на рівні 2021 року.
Нагадаємо, російський політолог Олександр Бєлковський розповів, що відбувається у відносинах Путіна й Лукашенка.
Як повідомлялося, Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб владнати стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.