Внучка Лукашенка вийшла заміж: фото

Весілля відсвяткували в колі рідних і найближчих, всього в ресторан запросили майже 70 гостей

Старша внучка президента Білорусі Олександра Лукашенка 23-річна Вікторія вийшла заміж. Про це повідомляє наближений до влади Telegram-канал Пул першого.

Глава держави привітав Вікторію та її обранця з днем весілля. Президент зазначив, що молодята тепер «пишуть свою історію». Пул першого також опублікував весільне фото, на якому зображені Лукашенко, його внучка і її чоловік.

Зазначається, що весілля відсвяткували в колі рідних і найближчих, всього в ресторан запросили майже 70 гостей.

Фото: Пул первого

Вікторія є старшою дочкою сина Лукашенка Віктора, який очолює Національний олімпійський комітет Білорусі. Всього у білоруського лідера троє синів і семеро онуків.

До слова, що нещодавно Володимир Путін після зустрічі з Олександром Лукашенком «розкритикував рівень інтеграції Росії та Білорусі».

Раніше йшлося про те, що президент РФ Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися, що ціна на газ для Білорусі на наступний рік не буде підвищена і залишиться на рівні 2021 року.

Нагадаємо, російський політолог Олександр Бєлковський розповів, що відбувається у відносинах Путіна й Лукашенка.

Як повідомлялося, Бєлковський заявив, що президент Росії Володимир Путін не бачить потреби витрачати час на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, щоб владнати стратегічні питання, вважаючи, що той нічого не вирішує.

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