Путін попросив Байдена про термінові переговори: названо дату і час

Представниця Ради нацбезпеки стверджує, що Байден погодився на цю пропозицію, оскільки «вірить, що, коли йдеться про Росію, немає заміни для прямого діалогу між лідером і лідером».

Горн додала, що адміністрація Байдена продовжує вести широку дипломатію з європейськими союзниками та партнерами. Зокрема, консультується задля відповіді на військове нарощування сил Росії на кордоні з Україною.

Розмова Байдена і Путіна запланована на 22:30 (за Києвом). Вона стане другим прямим контактом між двома лідерами у грудні 2021 року.

Раніше було відомо, що президенти США та Росії до кінця 2021 року можуть провести ще одну розмову. Байден тоді зауважив, що, на його думку, глави держав Росії та США «розмовлятимуть протягом тривалого часу».

Як відомо, 29 грудня у РФ відбулась зустріч Путіна і Лукашенка. Диктатори заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році.

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