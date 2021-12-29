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    Байден одним словом оцінив можливу зустріч з Путіним у січні

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    Глава Білого дому не розкрив карти про плани подальших комунікацій з Кремлем - Байден одним словом оцінив можливу зустріч з Путіним у січні

    Глава Білого дому не розкрив карти про плани подальших комунікацій з Кремлем

    фото: Denis Balibouse / EPA

    10 січня відбудуться переговори Росії та США щодо України та контролю над озброєннями

    Президент США Джо Байден не зізнався, чи планує він зустрічатися з президентом Росії Володимиром Путіним 10 січня, коли повинні пройти переговори з питань безпеки двох країн, на яких обговорять ситуацію в Україні. Про це повідомляє Reuters.

    Відповідаючи на питання, чи зустрінеться він з президентом Росії Володимиром Путіним 10 січня, Байден відповів: «Подивимося».

    Таким чином президент США не розкрив карти про плани подальших комунікацій з Кремлем.

    Видання також уточнює, що Білий дім не відповів на прохання прокоментувати, чи мав на увазі Байден у своєму коментарі саме ці переговори про безпеку.

    Як відомо, масштабні переговори Заходу з Росією почнуться після Нового року. Нагадаємо, 10 січня відбудуться переговори Росії та США щодо України та контролю над озброєннями.

    Президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

    Нагадаємо, Кремль вважає «питанням життя і смерті» інтеграцію України до НАТО.

    Також Путін розповів, як реагуватиме на відмову США погодити «гарантії безпеки».

    Москва вже заявила, що спілкування Путіна та Байдена не буде, поки не узгоджені «гарантії безпеки» щодо НАТО.

    Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден НАТО Путін політика президент
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    Байден одним словом оцінив можливу зустріч з Путіним у січні