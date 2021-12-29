Перемовини РФ та США: Євросоюз не збирається бути «нейтральним глядачем»

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель: ми не хочемо і не повинні бути нейтральним глядачем, за якого приймуть рішення

Європейський дипломат підтвердив рішучість щодо участі ЄС у переговорах на тлі кризи біля кордонів України та Росії

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, що рішення про безпеку в Європі не можуть прийматись двома сторонами. Як заявив він в інтерв’ю Die Welt, Євросоюз має бути присутнім на перемовинах РФ та США щодо «гарантій безпеки».

Дипломат підтвердив рішучість щодо участі ЄС у переговорах на тлі кризи біля кордонів України та Росії.

«Ми не хочемо і не повинні бути нейтральним глядачем, за якого приймуть рішення. Так вважає і держсекретар США Ентоні Блінкен, про що він заявив мені 23 грудня у телефонній розмові», – зазначив Борель.

За його словами, якщо Москва хоче говорити про архітектуру безпеки в Європі та їхні гарантії – з січня і далі, це питання не лише США та Росії.

Раніше Боррель відреагував на вимогу Росії зупинити розширення НАТО. Сьогодні Байден одним словом оцінив можливу зустріч з Путіним у січні.

Як відомо, масштабні переговори Заходу з Росією почнуться після Нового року. Нагадаємо, 10 січня відбудуться переговори Росії та США щодо України та контролю над озброєннями.

До слова, Кремль вважає «питанням життя і смерті» інтеграцію України до НАТО. Також Путін розповів, як реагуватиме на відмову США погодити «гарантії безпеки».

Москва вже заявила, що спілкування Путіна та Байдена не буде, поки не узгоджені «гарантії безпеки» щодо НАТО.

Як відомо, під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне.