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    Зустріч Путіна і Лукашенка: про що домовились диктатори

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    29 грудня Путін і Лукашенко провели зустріч у Костянтинівському палаці у Санкт-Петербурзі - Зустріч Путіна і Лукашенка: про що домовились диктатори
    29 грудня Путін і Лукашенко провели зустріч у Костянтинівському палаці у Санкт-Петербурзі
    фото: Белта

    На території Білорусі у 2022 році пройдуть спільні з РФ військові навчання

    Президент Російської Федерації Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі у Санкт-Петербурзі заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році. Про це передає білоруське інформагентство «Белта».

    За словами Лукашенка, він давно просив російського президента, щоб країни не припиняли співпрацю в оборонній сфері й військово-промисловому комплексі.

    «Ви мене завжди підтримували у цьому плані. Я от звернувся до вас, щоб ми не припиняли наші спільні навчання. Щоб ми продовжили створення центрів із навчання наших хлопців. Перш за все – новим зразкам військової техніки, яку ми в Росії закуповуємо», – сказав Лукашенко.

    Він також додав, що російська сторона розглядає пропозицію Білорусі щодо проведення навчань на білоруській території.

    «Хотілося би, щоб ці рішення були ухвалені. Це на користь білорусько-російським відносинам буде», – сказав Лукашенко.

    На це Путін відповів, що такі навчання відбудуться на початку 2022 року.

    «Як ви і пропонували, ми проведемо на початку року. Там військові узгодять. У березні-лютому. Не знаю, коли вони вирішать», – сказав Путін.

    29 грудня Путін і Лукашенко провели зустріч у Костянтинівському палаці у Санкт-Петербурзі. Напередодні Лукашенко взяв участь у неформальному саміті глав держав СНД.

    Як повідомлялося, Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року. Білоруський диктатор хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі.

    Також міжнародні розслідувачі назвали головного корупціонера 2021 року. Ним став Олександр Лукашенко.

    Крім того відомо, що Лукашенко прибирає з конституції Білорусі без’ядерний та нейтральний статус.

    Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

    Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

    Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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    Теги: Білорусь Росія пропаганда Олександр Лукашенко Путін путінський режим гібридна війна військові навчання
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    Зустріч Путіна і Лукашенка: про що домовились диктатори