Зустріч Путіна і Лукашенка: про що домовились диктатори

29 грудня Путін і Лукашенко провели зустріч у Костянтинівському палаці у Санкт-Петербурзі

На території Білорусі у 2022 році пройдуть спільні з РФ військові навчання

Президент Російської Федерації Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі у Санкт-Петербурзі заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році. Про це передає білоруське інформагентство «Белта».

За словами Лукашенка, він давно просив російського президента, щоб країни не припиняли співпрацю в оборонній сфері й військово-промисловому комплексі.

«Ви мене завжди підтримували у цьому плані. Я от звернувся до вас, щоб ми не припиняли наші спільні навчання. Щоб ми продовжили створення центрів із навчання наших хлопців. Перш за все – новим зразкам військової техніки, яку ми в Росії закуповуємо», – сказав Лукашенко.

Він також додав, що російська сторона розглядає пропозицію Білорусі щодо проведення навчань на білоруській території.

«Хотілося би, щоб ці рішення були ухвалені. Це на користь білорусько-російським відносинам буде», – сказав Лукашенко.

На це Путін відповів, що такі навчання відбудуться на початку 2022 року.

«Як ви і пропонували, ми проведемо на початку року. Там військові узгодять. У березні-лютому. Не знаю, коли вони вирішать», – сказав Путін.

29 грудня Путін і Лукашенко провели зустріч у Костянтинівському палаці у Санкт-Петербурзі. Напередодні Лукашенко взяв участь у неформальному саміті глав держав СНД.

Як повідомлялося, Лукашенко хоче залишитися на посаді президента Білорусі до 2035 року. Білоруський диктатор хоче закріпити свою індульгенцію у Конституції Білорусі.

Також міжнародні розслідувачі назвали головного корупціонера 2021 року. Ним став Олександр Лукашенко.

Крім того відомо, що Лукашенко прибирає з конституції Білорусі без’ядерний та нейтральний статус.

Раніше Лукашенко заявив, що всіма силами намагатиметься зробити Україну «нашою», від додав, що з РФ у найтіснішій зв’язці юридично, економічно і політично.

Зазначимо, що Лукашенко вважає себе «рідним братом» президента РФ Володимира Путіна за світоглядом. Він підкреслив, що саме останнім часом мав змогу переконатися «в дуже гарних стосунках» з Путіним.

Нагадаємо, що Лукашенко також наголосив, що у разі збройного конфлікту з Заходом і Україною Білорусь підтримає Росію.

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