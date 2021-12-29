Десять міжнародних новин, які варто згадати перед Новим роком

Бойовики «Талібану» захопили владу в Афганістані: це одна із найголовніших новин 2021 року

2021 рік, що добігає кінця, запам’ятається цілою низкою визначних подій, які вже змінили обличчя світу та заклали засади змін, які відбудуться у подальші роки. Ті, хто сподівався, що після бурхливого 2020 року, 2021-й принесе людству стабільність та спокій, так і не дочекалися виправдання сподівань. Про події, які визначали долю світу упродовж 2021 року, читайте в матеріалі «Главкома».

Прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій

2021 рік почався з того, що 6 січня у столиці Сполучених Штатів відбулися серйозні заворушення. Після перемоги на президентських виборах кандидата від демократів Джо Байдена його суперник, попередній президент Дональд Трамп, закликав своїх прихильників не визнавати результатів голосування. 6 січня натовп протестувальників прорвався через службу безпеки Капітолію США і на кілька годин зайняв частину будівлі.

Штурм зірвав спільну сесію американського Конгресу, під час якої мали затвердити підсумки виборів. Сенаторів та співробітників Капітолію евакуювали.

Під час зіткнень протестувальників із поліцією загинули п'ятеро людей, десятки отримали поранення. Правоохоронці заарештували понад 50 демонстрантів.

14 січня палата представників Конгресу США голосувала за імпічмент Трампа, звинувативши його у підбурюванні до заворушень у Вашингтоні, проте ініціатива не набрала достатньої кількості голосів.

Джо Байден став 46-м президентом США

7 січня американський Конгрес офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді президента США. 20 січня під час церемонії інавгурації він пообіцяв стати президентом для всіх американців, зокрема тих, хто не підтримував його на виборах.

Його опонент, що програв вибори, лишив Байдену важкий спадок – пандемія, серйозні зовнішньополітичні виклики та певний розкол в американському суспільстві – те, із чим Джозеф Байден стикнувся, очоливши державу. Якою буде епоха його правління – говорити поки зарано, адже не минуло ще навіть року з моменту його інавгурації.

Помер чоловік британської королеви Єлизавети ІІ принц Філіп

9 квітня чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II принц Філіп помер у віці 99 років, не доживши двох місяців до столітнього ювілею. Після смерті герцога Единбурзького у Сполученому Королівстві оголосили восьмиденну національну жалобу. Його тимчасово поховали у Віндзорському замку.

Після смерті Єлизавети II останки її чоловіка перепоховають у спільній могилі, де вже є її батьки – король Георг VI та королева Єлизавета, а також молодша сестра Маргарет. Політики та громадські особи всього світу висловили співчуття королівській родині.

На Кубі завершилася епоха правління братів Кастро

У квітні молодший брат революціонера Фіделя Кастро Рауль Кастро залишив посаду першого секретаря ЦК Комуністичної партії Куби. Таким чином у країні завершилася багаторічна епоха правління братів Кастро, які прийшли до влади у 1959 році під час революції. Першим секретарем партії обрали кубинського президента Мігеля Діас-Канеля.

Через три місяці після відходу Кастро на Кубі розпочалися масові громадські протести. Тисячі людей вийшли на демонстрації проти комуністичного режиму, який призвів до перманентної багаторічної кризи у кубінській економіці. На тлі заворушень влада Куби оголосила режим надзвичайної ситуації, у Гавану ввели війська та додаткові підрозділи сил безпеки.

Велика Британія повністю вийшла із Європейського союзу

У 2021 році Європейський Союз (ЄС) та Великобританія остаточно формалізували вихід королівства зі складу спільноти (Brexit).

За умовами угоди, Британія залишила єдиний ринок та митний союз європейського об'єднання, але зберегла можливість торгівлі з ЄС без мит та квот.

За даними Євростату, торговий потік між Британією та ЄС суттєво знизився після Brexit. Через перебої з поставками, спричиненими нестачею водіїв та перевізників, у Сполученому Королівстві почався дефіцит продуктів харчування та питної води. Проблеми вже суттєво позначилися на рейтингу чинного прем’єра Британії Бориса Джонсона.

Бойовики «Талібану» захопили владу в Афганістані

Однією з головних тем року стали події в Афганістані. Після того як президент США Джо Байден оголосив про виведення американського військового контингенту з країни, на афганській території активізувалися бойовики радикального руху «Талібан». Захоплюючи місто за містом, 15 серпня таліби увійшли до Кабулу та оголосили про повний контроль над республікою.

Наразі країна перебуває в стані важкої економічної кризи. Представники «Талібану» вже оголовили про повернення в країні законів шаріату.

Завершено будівництво газопроводу «Північний потік-2»

2021 року було закінчено будівництво російського газопроводу «Північний потік-2». Процес сертифікації «Північного потоку-2» може тривати кілька місяців. Наразі росіяни мають складнощі із сертифікацію газопроводу у Німеччині. Загалом в Європі немає одностайної думки щодо цього газопроводу.

Для прискорення запуску газопроводу Росія спричинила в Європі енергетичну кризу, шантажуючи Захід. Ціни на газ стрімко зросли і спричинили зростання цін і на інші енергоресурси.

США, Великобританія та Австралія створили військовий альянс AUKUS

15 вересня стало відомо, що США, Британія та Австралія об'єдналися в новий військовий блок, який отримав назву AUKUS. Метою альянсу назвали захист спільних інтересів сторін в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі посилення Китаю та поєднання зусиль у сфері розвитку оборонного сектору.

Журналісти-розслідувачі опублікували офшорне «досьє Пандори»

3 жовтня міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) опублікував масштабне розслідування щодо причетності політиків, підприємців та публічних осіб до офшорних схем. Воно отримало назву «досьє Пандори».

Розслідувачі розкрили офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів та 400 державних чиновників. Фігурантами досьє стали лідери Азербайджану, Чилі, Чехії та Пакистану. Були розкриті, зокрема, офшорні схеми чинного українського президента Володимира Зеленського та його соратників.

Ангела Меркель пішла з політики

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відмовилася висувати свою кандидатуру на вересневих виборах до бундестагу, вирішивши закінчити політичну кар'єру. 26 жовтня їй було вручено офіційне повідомлення про закінчення повноважень канцлера ФРН. Перемогу на виборах здобули соціал-демократи, а новим канцлером республіки став Олаф Шольц.

Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні

Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко за допомогою силових відомств та ресурсів держави організував доставку у Білорусь мігрантів, переважно, з Близького Сходу. За підтримки білоруських силових структур цих людей доправляли на кордони, зокрема, з Польщею та Латвією, намагаючись допомогти їм із нелегальним перетином кордону. Це призвело до серйозних заворушень на кордоні та зіткнень мігрантів із силовиками.

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