Путін пригрозив розробкою ракет середньої і меншої дальності



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Володимир Путін: Ми будемо, звичайно, працювати над такими системами середньої і меншої дальності

Російська Федерація «розчарована» випробуванням в США ракети, яка раніше була заборонена ДРСМД

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Ми будемо, звичайно, працювати над такими системами середньої і меншої дальності, до тих пір поки в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва», - заявив Путін.

Він також додав що Російська Федерація «розчарована» випробуванням в США ракети, яка раніше була заборонена ДРСМД.

Нагадаємо, 18 серпня у США провели випробування крилатої ракети середньої дальності, що раніше було заборонено Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Як відомо, Сполучені Штати офіційно покинули договір про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) на початку цього місяця, звинувативши Москву у порушенні договору і розробці забороненого типу ракет.

Також Ангела Меркель звинуватила Росію в розвалі ракетного договору.

На думку українського дипломата, «система безпеки розвалюється. Світ іде до глобального конфлікту».