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    У світі

    Путін пригрозив розробкою ракет середньої і меншої дальності

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    Володимир Путін:&nbsp;Ми будемо, звичайно, працювати над такими системами середньої і меншої дальності - Путін пригрозив розробкою ракет середньої і меншої дальності
    Володимир Путін: Ми будемо, звичайно, працювати над такими системами середньої і меншої дальності

    Російська Федерація «розчарована» випробуванням в США ракети, яка раніше була заборонена ДРСМД

    Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія займеться розробкою ракет середньої і меншої дальності.

    Про це повідомляють російські ЗМІ.

    «Ми будемо, звичайно, працювати над такими системами середньої і меншої дальності, до тих пір поки в тому чи іншому регіоні світу не з'являться відповідні ударні системи американського виробництва», - заявив Путін.

    Він також додав що Російська Федерація «розчарована» випробуванням в США ракети, яка раніше була заборонена ДРСМД.

    Нагадаємо, 18 серпня у США провели випробування крилатої ракети середньої дальності, що раніше було заборонено Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

    Як відомо, Сполучені Штати офіційно покинули договір про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) на початку цього місяця, звинувативши Москву у порушенні договору і розробці забороненого типу ракет.

    Також Ангела Меркель звинуватила Росію в розвалі ракетного договору.

    На думку українського дипломата, «система безпеки розвалюється. Світ іде до глобального конфлікту».

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