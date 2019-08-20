Пентагон запустив ракету середньої дальності вперше після краху договору з РФ



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Запуск крилатої ракети провели в Каліфорнії Фото: Пентагон

Крилата ракета наземного базування успішно уразила ціль після польоту дальністю понад 500 км

У США провели випробування крилатої ракети середньої дальності, що раніше було заборонено Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Про це повідомили у Пентагоні.

Згідно із заявою, крилата ракета наземного базування успішно уразила ціль після польоту дальністю понад 500 км.

«Зібрані дані і навчання стануть основою для розробки міністерством оборони засобів проміжної дальності», - заявили у військовому відомстві.

Тест крилатої ракети провели в неділю, 18 серпня, на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія.

Це перше випробування такого класу зброї після того, як США вийшли з ракетного договору.

Нагадаємо, Сполучені Штати офіційно покинули договір про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) на початку цього місяця, звинувативши Москву у порушенні договору і розробці забороненого типу ракет.

Також Ангела Меркель звинуватила Росію в розвалі ракетного договору.

На думку українського дипломата, «система безпеки розвалюється. Світ іде до глобального конфлікту».