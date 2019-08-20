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    Пентагон запустив ракету середньої дальності вперше після краху договору з РФ

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    <p>Запуск крилатої ракети провели в&nbsp;Каліфорнії</p> - Пентагон запустив ракету середньої дальності вперше після краху договору з РФ

    Запуск крилатої ракети провели в Каліфорнії

    Фото: Пентагон

    Крилата ракета наземного базування успішно уразила ціль після польоту дальністю понад 500 км

    У США провели випробування крилатої ракети середньої дальності, що раніше було заборонено Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

    Про це повідомили у Пентагоні.

    Згідно із заявою, крилата ракета наземного базування успішно уразила ціль після польоту дальністю понад 500 км.

    «Зібрані дані і навчання стануть основою для розробки міністерством оборони засобів проміжної дальності», - заявили у військовому відомстві.

    Тест крилатої ракети провели в неділю, 18 серпня, на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія.

    Це перше випробування такого класу зброї після того, як США вийшли з ракетного договору.

    Нагадаємо, Сполучені Штати офіційно покинули договір про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) на початку цього місяця, звинувативши Москву у порушенні договору і розробці забороненого типу ракет.

    Також Ангела Меркель звинуватила Росію в розвалі ракетного договору.

    На думку українського дипломата, «система безпеки розвалюється. Світ іде до глобального конфлікту».

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