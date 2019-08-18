Система безпеки розвалюється. Світ іде до глобального конфлікту, - дипломат



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До 2020 року стара модель безпеки ще діятиме за інерцією, бо за рік всі міжнародні угоди про стримування гонки озброєнь закінчуються, - Безсмертний

У світі розпочалася нова гонка озброєнь, - Безсмертний

Політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений цього тижня з Тристоронньої контактної групи у Мінську в інтерв’ю «Главкому» висловив тривожні прогнози до стану світової системи безпеки. За словами Безсмертного, вона розвалюється.

«Давайте подивимося на дві речі. У 1991 році впала одна з імперій – СРСР. Тобто, зруйнувалася модель безпеки, яка існувала з 1946 року. До 2020 року вона ще діятиме за інерцією. Міжнародні угоди про ракети малої і середньої дальності (РМСД), угоди про стратегічно-наступальні озброєння (СНО), угоди про непоширення звичайного озброєння закінчуються у 2020 році», - нагадав політик.

Безсмертний стверджує, що вже зараз у світі розпочалася гонка озброєнь.

«У 2013 році Росія прийняла рішення про розробку «Посейдона», «Буревісника», запустила підводні човни, що несуть «лошарики». Це принципово інші види озброєння. Це штучний інтелект, це крилата ядерна ракета, це глибоководне розвідувальне судно, це несучі транспортуючі інструменти нового покоління», - наголошує дипломат.

Недаремно, за словами Безсмертного, вже котрий місяць ідуть розмови про стратегічні перспективи між Вашингтоном і Росією. «І Вашингтон наполягає на участі Китаю, бо далі з 2020 року відкривається взагалі новий етап гонки озброєнь, бо все це перестає діяти. Ось платформа, на якій буде розвиватися новий етап», - говорить політик.

Безсмертний підкреслює, що остання інформація про вибух ядерного двигуна у новій російській ракеті свідчить про те, що РФ «на завершальному етапі випробовування всіх систем».

«Це нове прочитання гонки озброєнь, не просто звичайних озброєнь, а ядерних. І такі органи, як Рада Безпеки ООН тут не працюють», - наголошує дипломат.

За словами Безсмертного, Рада безпеки ООН розглядає питання запровадження закону про мови в Україні, «але коли в Росії зростає у 20 раз радіоактивний рівень – нуль реакції з її боку».

«Хочеться сказати: «Егей, планета Земля! Люки відкрийте! Ви не розумієте, що відбувається?». Ситуація з «Лошариком», «Буревісником», «Посейдоном», руйнування системи РСНД, СНО – жодної реакції. Це питання глобальної безпеки», - говорить політик.

Безсмертний нагадує також і про регіональну безпеку.

«Після розпаду СРСР між країнами, які стали членами НАТО, і країнами, які залишалися підписантами Варшавського договору, виникла порожнеча. Частину цих країн дійсно накрили парасолькою НАТО. Але системи безпеки Північно-атлантичного альянсу (система Aegis - американська програма глобальної протиракетної оборони – захист від балістичних ракет малої і середньої дальності) вже не можуть конкурувати з новими, вищезгаданими. Системи управління Aegis є в Ізмірі (Туреччина) і у Рамштайні (Німеччина). Зараз все частіше можна почути про майбутній вихід Туреччини з НАТО. Додайте до цього поставки до цієї країни з Росії С-400. Постає питання, що ж буде з Aegis, що буде з країнами Центральної Європи, центральноєвропейською безпекою. Існуюча система безпеки розвалюється», - впевнений політик.

Безсмертний наголошує, що у 2015 року, коли РФ почала мілітаризувати Крим, і там з’явилися ракети середньої дальності, він пропонував зібрати Балто-Чорноморський форум для початку, потім Європейський безпековий. «Нам потрібно ініціювати діалог з глобальної безпеки. Ситуація у світі погіршується. При збереженні нинішньої тенденції світ іде до глобального конфлікту!», - вважає політик.

Нагадаємо, у 2015 році Роман Безсмертний вперше став представником України у політичній підгрупі контактної групи з врегулювання конфлікту на сході України (Мінський процес). Він перший з представників України надав публічності Мінському процесу, відверто розповідаючи про внутрішні процеси переговорів з російською стороною та представниками окупованих територій. У квітні 2016 року вийшов зі складу перемовників. Свій вихід з Мінського процесу він пояснював стратегічними протиріччями з тодішнім президентом Петром Порошенком, зокрема, щодо способів розв’язання конфлікту на Донбасі.

9 липня 2019 року Роман Безсмертний став вдруге представником Тристоронньої контактної групи в робочій підгрупі з політичних питань у Мінську. Тепер його вже призначив президент Володимир Зеленський. Після загибелі українських захисників під Павлополем, Безсмертний заявив, що Україна мала призупинити участь у Мінському процесі після загибелі військових. За його словами, це стало однією з причин оприлюдненого 13 серпня 2019 року указу Зеленського про виключення Безсмертного з Тристоронньої групи.

До слова, Безсмертний назвав незаконним указ Зеленського про спрощене надання громадянства.

У Зеленського пояснили звільнення Безсмертного: буде більш ефективна команда.

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