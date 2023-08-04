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Росія прагне придбати у КНДР артилерійські снаряди

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія прагне придбати у КНДР артилерійські снаряди
фото з відкритих джерел

Росія намагається розширити свою військову співпрацю з КНДР шляхом продажі артилерійських снарядів Росії

Сполучені Штати отримали розвідувальні дані, які вказують на те, що Росія збирається розширити свою військову співпрацю з Північною Кореєю та придбати партію снарядів у цій країні для використання в війні проти України. Про це повідомив у четвер під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Інформація, яку ми отримали вказує на те, що Росія намагається розширити свою військову співпрацю з КНДР шляхом продажі артилерійських снарядів Росії», - повідомив Кірбі.

За його словами, у Вашингтоні вбачають зв'язок між останнім візитом російського міністра оборони Сергія Шойгу до Північної Кореї та намаганням РФ переконати Пхеньян продати боєприпаси для їх використання в війні проти України.

Представник Білого дому наголосив, що будь-які угоди між Москвою і Пхеньяном стосовно поставок зброї будуть прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН. Він підкреслив, що Сполучені Штати продовжать зусилля з метою виявлення та запобігання будь-яким спробам РФ придбати боєприпаси з Північної Кореї або будь-якої іншої держави, яка готова підтримувати війну Кремля проти України.

Кірбі також підкреслив, що така поведінка свідчить про відчай Путіна і показує, наскільки тиск західних санкцій впливає на його військову машину, що він звертається за допомогою до таких країн як Північна Корея або Іран.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати планують вжити нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої країни, яка надає військову допомогу Росії. 

Нагадаємо, Росія має труднощі зі зброєю на фронті, саме тому міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав КНДР. 

Як повідомлялося, Північна Корея на великому військовому параді, організованому в Пхеньяні для лідера Кім Чен Ина та приїжджих делегацій з Китаю та Росії, продемонструвала ракети, здатні нести ядерну зброю, і нові ударні безпілотники. Китайська та російська делегації, включаючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу, стали першими відвідувачами Північної Кореї з початку пандемії Covid-19. За даними KCNA, на параді були присутні новітні міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї Hwasong-17 і Hwasong-18, які, як вважають, мають радіус дії, щоб вражати цілі в будь-якій точці Сполучених Штатів.

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