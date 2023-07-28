Навіщо Шойгу їздив в КНДР? Білий дім вказав на проблеми Кремля

У Білому домі вважають, що готовність Шойгу сфотографуватися з Кімом під час цього туру – є свідченням того, що Москва спокійно ставиться до ядерної модернізації Північної Кореї

Китайська та російська делегації, включаючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу, стали першими відвідувачами Північної Кореї з початку пандемії Covid-19

Росія має труднощі зі зброєю на фронті, саме томі міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав КНДР. Про це заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, якого цитує «Голос Америки».

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«Це не секрет... Путін звертається до інших країн за допомогою та підтримкою у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає деякі контакти з (Північною Кореєю, – «Главком»)», – сказав Кірбі.

У Білому домі нагадали, що КНДР підтримує РФ у війні проти України – надає зброю. Зокрема, Північна Корея постачає піхотні ракети та снаряди. «Ми пройшли довгий шлях з того часу, коли Північна Корея уникала демонструвати свій ядерний потенціал, коли туди приїжджали високопосадовці з Росії та Китаю. Особистий тур для Шойгу – і готовність Шойгу сфотографуватися з Кімом під час цього туру – є свідченням того, що Москва спокійно ставиться до ядерної модернізації Північної Кореї, що триває», – заявив Анкіт Панда з американського Фонду Карнегі за міжнародний світ.

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Як пише ВВС, все це відбувається на тлі зростання геополітичної напруженості між США, КНДР і Росією у зв'язку з можливим постачанням зброї. Ще восени минулого року звучали версії про постачання артилерійських снарядів і ракет ближнього радіусу дії, хоча обидві країни це спростовують.

Як повідомлялося, Північна Корея на великому військовому параді, організованому в Пхеньяні для лідера Кім Чен Ина та приїжджих делегацій з Китаю та Росії, продемонструвала ракети, здатні нести ядерну зброю, і нові ударні безпілотники. Китайська та російська делегації, включаючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу, стали першими відвідувачами Північної Кореї з початку пандемії Covid-19. За даними KCNA, на параді були присутні новітні міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї Hwasong-17 і Hwasong-18, які, як вважають, мають радіус дії, щоб вражати цілі в будь-якій точці Сполучених Штатів.