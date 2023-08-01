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США пригрозили Північній Кореї новими санкціями за постачання зброї до Росії

Діана Гасюк
glavcom.ua
США пригрозили Північній Кореї новими санкціями за постачання зброї до Росії
Речник Держдепартаменту США Метью Міллер
фото з відкритих джерел

США неодноразово застосовували санкції проти осіб, компаній та країн по всьому світу, які сприяли поставкам озброєння та технологій Росії

Сполучені Штати планують вжити нові санкції проти Північної Кореї або будь-якої іншої країни, яка надає військову допомогу Росії. Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на відеобрифінгу.

«Раніше ми запровадили низку санкцій проти Північної Кореї за різні дії», - нагадав представник адміністрації США.

Представник адміністрації підкреслив, що Сполучені Штати неодноразово застосовували санкції проти осіб, компаній та країн по всьому світу, які сприяли поставкам озброєння та технологій Росії для залучення війни проти України. Ці заходи призначені для обмеження можливостей російської агресії та підтримки стабільності в регіоні.

«Ми без вагань робитимемо це в майбутньому», - заявив Міллер.

Раніше повідомлялося, що влада КНДР на параді присвяченому 70-й річниці закінчення Корейської війни, що відзначається в Північній Кореї як «День перемоги» показала новітні військові та розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА) та міжконтинентальні балістичні ракети. 

Нагадаємо,  КНДР на минулому тижні продовжувала випускати ракети.  Так, 22 липня Північна Корея здійснила випробувальні пуски ракет, цього разу крилатих, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що близько 4-ї ранку в суботу зафіксували пуски кількох крилатих ракет у Жовте море. Південна Корея та розвідка США ще досліджують деталі.

За три дні до цього КНДР запустила в Японське море дві балістичні ракети малої дальності, а минулого тижня свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету Hwasong-18.

До слова, в Україну надійшов грант в розмірі $1,25 млрд від Сполучених Штатів Америки через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

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