«Провал осі Пхеньян-Москва»: ЗСУ використовують снаряди КНДР проти путінських військ

У ЗСУ називають озброєння із КНДР застарілим і дуже ненадійним

Днями британська газета Financial Times опублікувала репортаж з України, де артилеристи ЗСУ використовують північнокорейські снаряди для систем «Град». Про це пише німецьке видання Bild.

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У Міністерстві оборони в Києві заявили, що снаряди були захоплені у росіян. «Ми захоплюємо їхні танки, їхню техніку, і дуже ймовірно, що це теж є результатом успішної операції української армії», – сказав Financial Times радник міністра оборони Юрій Сак.

«Насправді Кім Чен Ин хотів передати своєму приятелю Володимиру Путіну любовне привітання з Пхеньяну. Але воно потрапило не в ті руки», – пише оглядач Bild Нільс Коттманн, називаючи це «провалом осі Пхеньян-Москва». «Важко уявити собі ще болючіше викриття для Кіма з Кореї та його приятеля-диктатора в Кремлі. Усього три дні тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Пхеньян і разом із Кім Чен Ином сформував нову «вісь зла», – додав журналіст.

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Самі військові розповіли, що ці снаряди вилучено з морського судна «дружньою державою». За словами українських артилеристів, ці ракети зроблені у 1980-х – 1990-х роках, «дуже ненадійні та іноді роблять шалені речі».

Але північнокорейські снаряди, здається, не приносять особливої ​​користі. Журналіст Financial Times був разом з артилеристами на Запорізькому фронті, коли український військовий попередив його не наближатися до реактивної системи залпового вогню «Град».

За словами командира української артилерії Руслана, північнокорейські снаряди не користуються популярністю у його військових, тому що багато з них непридатні. Не дивно: більшість куль були зроблені надто давно, і не є настільки ефективними як сучасні.

Цікаво, що за даними «Financial Times», фотографи інформаційного агентства Getty сфотографували озброєння, але не знаючи, що вони походять із Північної Кореї.

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Нагадаємо, німецькі військові вперше розкритикували українську армію. Українська армія воює відважно, але їй бракує правильного керівництва, а помилки мають серйозні наслідки. У розпорядженні видання Bild опинився внутрішній документ Бундесверу (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина – «Главком»), в якому міститься критична оцінка того, яким чином ЗСУ використовують у контрнаступі отримані на Заході техніку та навички.

Йдеться про те, що початку року в Європі навчили та спорядили не менше дев'яти ударних бригад, а це приблизно 20 тис. осіб. У міноборони ФРН вважають, що Україна даремно дробить їх та атакує малими силами.

«Військові частини часом дробляться так дрібно, що хоч кожна військова частина щось робить, але загальне керівництво не проглядається», – йдеться у документі.

На думку німецьких військових, це збільшує «ризик вогню по своїх», а «у напряку головного удару не вистачає маневрених підрозділів, щоб активно рухатись чи встановити вогневу перевагу». Помилки, які виявило німецьке військове командування, можуть також бути причиною зволікання із активним контрнаступом українських військ.