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«Провал осі Пхеньян-Москва»: ЗСУ використовують снаряди КНДР проти путінських військ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
«Провал осі Пхеньян-Москва»: ЗСУ використовують снаряди КНДР проти путінських військ
Українці використовують снаряди для систем «Град» з КНДР
фото: Getty Images

У ЗСУ називають озброєння із КНДР застарілим і дуже ненадійним

Днями британська газета Financial Times опублікувала репортаж з України, де артилеристи ЗСУ використовують північнокорейські снаряди для систем «Град».  Про це пише німецьке видання Bild.

У Міністерстві оборони в Києві заявили, що снаряди були захоплені у росіян. «Ми захоплюємо їхні танки, їхню техніку, і дуже ймовірно, що це теж є результатом успішної операції української армії», – сказав Financial Times радник міністра оборони Юрій Сак.

«Насправді Кім Чен Ин хотів передати своєму приятелю Володимиру Путіну любовне привітання з Пхеньяну. Але воно потрапило не в ті руки», – пише оглядач Bild Нільс Коттманн, називаючи це «провалом осі Пхеньян-Москва». «Важко уявити собі ще болючіше викриття для Кіма з Кореї та його приятеля-диктатора в Кремлі. Усього три дні тому міністр оборони РФ Сергій Шойгу відвідав Пхеньян і разом із Кім Чен Ином сформував нову «вісь зла», – додав журналіст.

Самі військові розповіли, що ці снаряди вилучено з морського судна «дружньою державою». За словами українських артилеристів, ці ракети зроблені у 1980-х – 1990-х роках, «дуже ненадійні та іноді роблять шалені речі».

Але північнокорейські снаряди, здається, не приносять особливої ​​користі. Журналіст Financial Times був разом з артилеристами на Запорізькому фронті, коли український військовий попередив його не наближатися до реактивної системи залпового вогню «Град».

За словами командира української артилерії Руслана, північнокорейські снаряди не користуються популярністю у його військових, тому що багато з них непридатні. Не дивно: більшість куль були зроблені надто давно, і не є настільки ефективними як сучасні.

Цікаво, що за даними «Financial Times», фотографи інформаційного агентства Getty сфотографували озброєння, але не знаючи, що вони походять із Північної Кореї.

Нагадаємо, німецькі військові вперше розкритикували українську армію. Українська армія воює відважно, але їй бракує правильного керівництва, а помилки мають серйозні наслідки. У розпорядженні видання Bild опинився внутрішній документ Бундесверу (збройні сили Федеративної Республіки Німеччина – «Главком»), в якому міститься критична оцінка того, яким чином ЗСУ використовують у контрнаступі отримані на Заході техніку та навички.

Йдеться про те, що початку року в Європі навчили та спорядили не менше дев'яти ударних бригад, а це приблизно 20 тис. осіб. У міноборони ФРН вважають, що Україна даремно дробить їх та атакує малими силами.

«Військові частини часом дробляться так дрібно, що хоч кожна військова частина щось робить, але загальне керівництво не проглядається», – йдеться у документі.

На думку німецьких військових, це збільшує «ризик вогню по своїх», а «у напряку головного удару не вистачає маневрених підрозділів, щоб активно рухатись чи встановити вогневу перевагу». Помилки, які виявило німецьке військове командування, можуть також бути причиною зволікання із активним контрнаступом українських військ.

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Теги: росія Москва танки радник озброєння журналіст Україна Сергій Шойгу військові армія Міноборони міністр Німеччина наступ

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