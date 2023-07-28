Північна Корея влаштувала для РФ і Китаю парад із ядерними ракетами (відео)

Китайська та російська делегації стали першими відвідувачами Північної Кореї з початку пандемії Covid-19

Північна Корея на великому військовому параді, організованому в Пхеньяні для лідера Кім Чен Ина та приїжджих делегацій з Китаю та Росії, продемонструвала ракети, здатні нести ядерну зброю, і нові ударні безпілотники. Дійство висвітлюють в п’ятницю північнокорейські державні ЗМІ, зокрема KCNA.

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Парад присвячений 70-й річниці закінчення Корейської війни, що відзначається в Північній Кореї як «День перемоги».

Китайська та російська делегації, включаючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу, стали першими відвідувачами Північної Кореї з початку пандемії Covid-19. Їхня поява на заходах із ядерними ракетами Північної Кореї, які були заборонені Радою Безпеки ООН за підтримки Китаю та Росії, відзначила контраст із попередніми роками, коли Пекін і Москва намагалися дистанціюватися від ядерної зброї та розробки балістичних ракет свого сусіда, пише Reuters.

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За даними KCNA, на параді були присутні новітні міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї Hwasong-17 і Hwasong-18, які, як вважають, мають радіус дії, щоб вражати цілі в будь-якій точці Сполучених Штатів.

На параді також відбувся обліт нових ударних і шпигунських дронів.

У промові на параді міністр оборони генерал Кан Сун Нам звинуватив Сполучені Штати та їх союзників у посиленні напруженості в регіоні.

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Кім Чен Ин влаштував прийом і обід із Шойгу, де північнокорейський лідер пообіцяв солідарність з російським народом і його військовими. Шойгу назвав північнокорейську армію найсильнішою у світі, і вони обговорили стратегічну безпеку та оборонну співпрацю, повідомляє KCNA.

Вашингтон звинуватив Пхеньян у постачанні зброї Росії для її війни в Україні. Заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател заявив у четвер, що США «дуже стурбовані» зв'язками між Москвою та Пхеньяном.

Пхеньян і Москва заперечують проведення будь-яких операцій зі зброєю.

Але присутність Китаю та Росії на заходах із забороненими балістичними ракетами ставить під сумнів готовність цих країн застосувати санкції, сказав професор міжнародних досліджень в Університеті Ewha Womans у Сеулі, Лейф-Ерік Ізлі.

Росія та Китай виступають проти спроб Заходу запровадити нові санкції проти Північної Кореї через те, що вона продовжує розробляти балістичні ракети, стверджуючи, що існуючі заходи слід послабити в гуманітарних цілях та допомогти спонукати Пхеньян до переговорів.

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«Це не допомагає, коли два постійні члени Ради Безпеки ООН відкрито підтримують режим Північної Кореї, який порушує права людини та зневажає резолюції, що забороняють ядерні та ракетні розробки», — сказав Ізлі.

Речник ООН Стефан Дюжаррік сказав: «Усі члени Ради Безпеки і, відверто кажучи, усі держави-члени ООН поділяють однакову відповідальність за дотримання резолюцій Ради Безпеки».