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Північна Корея влаштувала для РФ і Китаю парад із ядерними ракетами (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Північна Корея влаштувала для РФ і Китаю парад із ядерними ракетами (відео)
Кім Чен Ин показав Сергію Шойгу новітні міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї
фото: скріншот із відео

Китайська та російська делегації стали першими відвідувачами Північної Кореї з початку пандемії Covid-19

Північна Корея на великому військовому параді, організованому в Пхеньяні для лідера Кім Чен Ина та приїжджих делегацій з Китаю та Росії, продемонструвала ракети, здатні нести ядерну зброю, і нові ударні безпілотники. Дійство висвітлюють в п’ятницю північнокорейські державні ЗМІ, зокрема KCNA.

Парад присвячений 70-й річниці закінчення Корейської війни, що відзначається в Північній Кореї як «День перемоги».

Китайська та російська делегації, включаючи міністра оборони Росії Сергія Шойгу, стали першими відвідувачами Північної Кореї з початку пандемії Covid-19. Їхня поява на заходах із ядерними ракетами Північної Кореї, які були заборонені Радою Безпеки ООН за підтримки Китаю та Росії, відзначила контраст із попередніми роками, коли Пекін і Москва намагалися дистанціюватися від ядерної зброї та розробки балістичних ракет свого сусіда, пише Reuters

За даними KCNA, на параді були присутні новітні міжконтинентальні балістичні ракети Північної Кореї Hwasong-17 і Hwasong-18, які, як вважають, мають радіус дії, щоб вражати цілі в будь-якій точці Сполучених Штатів.

На параді також відбувся обліт нових ударних і шпигунських дронів.

У промові на параді міністр оборони генерал Кан Сун Нам звинуватив Сполучені Штати та їх союзників у посиленні напруженості в регіоні.

Кім Чен Ин влаштував прийом і обід із Шойгу, де північнокорейський лідер пообіцяв солідарність з російським народом і його військовими. Шойгу назвав північнокорейську армію найсильнішою у світі, і вони обговорили стратегічну безпеку та оборонну співпрацю, повідомляє KCNA.

Вашингтон звинуватив Пхеньян у постачанні зброї Росії для її війни в Україні. Заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател заявив у четвер, що США «дуже стурбовані» зв'язками між Москвою та Пхеньяном.

Пхеньян і Москва заперечують проведення будь-яких операцій зі зброєю.

Але присутність Китаю та Росії на заходах із забороненими балістичними ракетами ставить під сумнів готовність цих країн застосувати санкції, сказав професор міжнародних досліджень в Університеті Ewha Womans у Сеулі, Лейф-Ерік Ізлі.

Росія та Китай виступають проти спроб Заходу запровадити нові санкції проти Північної Кореї через те, що вона продовжує розробляти балістичні ракети, стверджуючи, що існуючі заходи слід послабити в гуманітарних цілях та допомогти спонукати Пхеньян до переговорів.

«Це не допомагає, коли два постійні члени Ради Безпеки ООН відкрито підтримують режим Північної Кореї, який порушує права людини та зневажає резолюції, що забороняють ядерні та ракетні розробки», — сказав Ізлі.

Речник ООН Стефан Дюжаррік сказав: «Усі члени Ради Безпеки і, відверто кажучи, усі держави-члени ООН поділяють однакову відповідальність за дотримання резолюцій Ради Безпеки».

Теги: Північна Корея ядерна зброя росія Китай

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