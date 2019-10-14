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    У світі

    ЄС продовжив санкції проти Росії та Сирії за розповсюдження хімзброї

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    ЄС продовжив санкції проти Росії та Сирії за розповсюдження хімзброї

    Санкції включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для фізичних і юридичних осіб

    Європейський Союз продовжив санкції проти Сирії та Росії за розповсюдження хімічної зброї до 16 жовтня 2020 року.

    Про це йдеться в рішенні Ради ЄС.

    «Сьогодні Рада продовжила обмежувальні заходи з боку ЄС щодо застосування і розповсюдження хімічної зброї до 16 жовтня 2020 року», – йдеться в рішенні.

    Ці санкції, які включають заборону на поїздки до ЄС і заморожування активів для фізичних і юридичних осіб, наразі стосуються дев’яти фізичних осіб і однієї юридичної особи.

    Зазначається, що п’ятеро з дев’яти осіб пов’язані з сирійським режимом і ще четверо брали участь в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері. Організацією, яка потрапила під санкції, є Центр наукових досліджень у Сирії.

    Як повідомлялося, 15 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення щодо обмежувальних заходів проти розповсюдження і використання хімічної зброї. Згідно з цим рішенням накладено обмеження на пересування, а також заморожування фондів і економічних ресурсів для певних осіб, суб’єктів і установ, які несуть відповідальність за надання фінансової, технічної або матеріальної підтримки, або будь-яке залучення до виробництва або використання хімічної зброї.

    5 березня 2018 року в британському місті Солсбері колишньому російському розвіднику Сергію Скрипалю та його дочці стало погано в торговельному центрі, після чого його госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною. Після отруєння Скрипаля та його дочки голова уряду Великої Британії оголосила про висилання з країни 23 російських дипломатів.

    Загалом 27 країн і НАТО вислали понад 150 російських дипломатів.

    Нагадаємо, влада Канади готова розширити санкції проти Росії.

    Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку разом з Конгресом санкцій проти Туреччини через військову операцію на півночі Сирії.

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