Чому Росія звинувачує Україну в катастрофі МН17

Михайло Самусь Заступник директора ЦДАКР з міжнародних питань

Михайло Самусь

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про намагання Кремля уникнути відповідальності за збитий над Донбасом Boеing

Росія впливає на Нідерланди, аби ініціювати додаткове розслідування катастрофи МН17 над Донбасом у 2014 році. Саме з подачі Путіна, який є безпосередньо відповідальним за катастрофу, депутати будуть з'ясовувати, чому Україна не перекрила повністю повітряний простір над зоною тодішньої АТО. Таким чином Кремль намагається створити інформаційний шум щодо причетності України і виграти час в очікуванні зміни політичної кон'юнктури у Європі.

Не можна виключати вплив Росії на рішення нідерландського парламенту розслідувати закриття повітряного простору над Україною. У березні 2020 року почнеться безпосередньо судовий процес за кейсом МН17 і будуть названі обвинувачені та свідки. У результаті процесу особи, винні у скоєнні цього злочину, будуть притягнуті до відповідальності. На цьому фоні Росія намагається провести операції із «затуманення» інформаційного простору. Вона висуває нові й нові гіпотези того, що сталося. Питання - «чому Україна не закрила повітряний простір» - Росія підіймає регулярно, якщо інші версії не працюють. Були десятки версій, які продукувалися російськими пропагандистами стосовно українського «Бука», МіГ-29. Але останнім шансом для росіян завжди було питання про перекриття повітряного простору. Тому я не сумніваюся, що це рішення парламенту було пролобійоване росіянами.

Коли було збито МН17, гібридні війська Стрєлкова-Гіркіна, які діяли без розпізнавальних знаків, і Росія від них відхрещувалася, користувалися в основному переносними зенітно-ракетними комплексами. Могли вирішити, що немає сенсу перекривати небо на висоті вище 6 тис. км. Але існує ментальна проблема українських генералів: вони вважали, що Росія не наважиться на прямі бойові дії проти України. Таке ставлення створило страшну ситуацію в Іловайську, коли наші чомусь повірили, що росіяни нам не вдарять у спину. Так само відбувалося у Дебальцевому, коли не думали, що Росія напряму буде діяти проти українських військ. Тобто якби українські генерали розуміли ситуацію більш чітко, що Росія – це ворог, який буде використовувати всі наявні засоби, зокрема «Бук-М1», можна було б закрити небо і вище.

Сама ситуація закриття повітряного простору не має зв'язку з питанням, хто саме збив МН17. Мова йде про конкретну ситуацію: злочинці збили з «Бук-М1» літак. Дійсно, чому в зоні військового конфлікту не був перекритий повітряний простір? Якщо депутати забажають отримати більше інформації, вони можуть провести додаткове розслідування у рамках парламентської комісії. Тим паче, що урядові представники сказали, що не бачать сенсу. Але Нідерланди – це країна, яка постраждала від катастрофи, тому мають право отримати всю необхідну інформацію. Але я вважаю, що це не внесе змін у сам процес проведення розслідування і суду. Відповідати будуть злочинці. Є опубліковані результати міжнародної групи – там називають конкретних осіб, військову частину.

Мене в цій ситуації дивує логіка росіян. Якби Україна перекрила повітряний простір, Росія могла б надсилати туди будь-які свої засоби протиповітряної оборони і збивати українські військові літаки, а так довелося збити малазійський Boeing. Це може вигадати лише хворий мозок. Тож згадка про перекриття неба над зоною АТО – це розмивання інформаційного простору. Навіть ми в Україні, намагаючись розібратися у рішенні нідерландського парламенту, є учасниками інформаційної операції Кремля. Для нас справа вирішена, нам все зрозуміло – Росія збила МН17. Звичайні громадяни, які на цьому не розуміються, можуть подумати, що Україна дійсно вчинила якось неправильно. Зараз у Нідерландах триває підготовка до процесу, і Росії доведеться відповідати, тому подібні вкиди будуть відбуватися частіше і частіше.

Надсилання установки «Бук-М1» не могло відбутися без наказу найвищого керівництва Росії. Не могли хлопці з якогось дивізіону самі сісти на машину і поїхати, при чому за кордон. Тобто це було на рівні російського президента Володимира Путіна, а потім цим займався Генеральний штаб. Притягнути Путіна до фізичної відповідальності буде проблематично. Хіба що у Росії відбудеться переворот. Хоча він натворив дуже багато, якщо повертатися до Криму і Донбасу – за ним давно тюрма плаче, але для міжнародного співтовариства дуже важливо дійти істини і навіть заочно звинуватити і винести вирок.

Недарма з'являється інформація, що представники Нідерландів звертаються до Путіна, зокрема, й віч-на-віч – на полях міжнародних самітів у особі міністра закордонних справ. Очевидно, лідеру Кремля повідомляли про інформацію і позиції, які будуть розглядати під час судового процесу. Серед російських аналітиків ходять конспірологічні чутки, які варіанти могли пропонувати Путіну. Наприклад, що провина фактично буде визнана, але безособово - Росія просто виплатить величезні кошти.

Тепер Росія буде грати в дурників, влаштовувати шоу Соловйова і Кісільова просто під час судового процесу – я у цьому не сумніваюся. Це буде гидко, бридко і не цікаво. Але я не думаю, що це може якось зашкодити процесу. Існують абсолютно конкретні докази супутникової розвідки США, які можуть розповісти до сантиметра, куди і звідки їхав «Бук», і куди летіла ракета. Я певен, що ця інформація до часу не публікується. Я певен, під час процесу з'являться ще факти, які надасть американська, французька чи німецька розвідка. Там буде чисто фактична інформація.

Мотив Путіна – це відтягнути час. У нього є така мрія, що до часу суду і виконання вироку розвалиться Євросоюз, розпадеться НАТО. Зміниться, наприклад, влада у Нідерландах - вони будуть друзями Росії. Політичний ландшафт Європи дійсно змінюється. Те, що відбувається в НАТО, не дуже позитивно з точки зору Альянсу, але дуже позитивно з точки зору Путіна. Він дійсно думає, що якщо затягнути цей процес ще років на п’ять, то ще невідомо, хто кому буде диктувати умови. Для того, щоб затягнути час, буде дуже багато шуму і фейкової інформації.

Ініційоване нідерландським парламентом розслідування може вплинути на політику в Україні. Слідча комісія може звернутися до Верховної Ради з проханням допомогти з інформацією про конкретну ситуацію, яка відбувалася в ці дні: чому не було закрито повністю небо, хто приймав рішення. Український політикум може використати це уже в нашій внутрішній кухні. Але в умовах загострення політичної боротьби, коли нова адміністрація намагається просунути свій план врегулювання конфлікту, ця ситуація може бути використана всіма політичними силами. Під час внутрішньо-політичної боротьби можуть виходити на поверхню факти, про які ми досі не знали. І їх можна використати в інформаційній війні Росії проти України.

Джерело: Апостроф

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