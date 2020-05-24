Радник Трампа заявив, що США зможуть першими у світі розробити вакцину від Covid-19



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США можуть випередити інші країни та першими розробити вакцину проти коронавірусу

США не виключають, що Китай спробує вкрасти дані про американські розробки

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки Роберт О’Брайен заявив, що США зможуть випередити інші країни та першими розробити вакцину проти коронавірусу.

Про це повідомляє CBS.

«Я думаю, що ми першими розробимо вакцину...Я вважаю, що ми швидко розробляємо як вакцину, так і препарати для лікування. Американський народ отримає до них доступ. А президент обіцяв, що якщо ми розробимо вакцину, то поділимося нею з усім світом», – сказав він.

За словами радника глави Білого дому, він не виключає, що Китай спробує вкрасти дані про американські розробки.

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Раніше Національний дослідницький центр (NRC) Канади повідомив про початок співпраці з китайською CanSino Biologics Inc, однією з небагатьох компаній у світі, де вакцина від коронавірусу вже проходить клінічні випробування.

Як повідомлялося, вчені знайшли засіб для повного блокування коронавірусу.