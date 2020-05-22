Науковці з Оксфорду розпочали другий етап випробувань вакцини від коронавірусу



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В Оксфорді перейшли до другого етапу випробувань вакцини від коронавірусу

У другому етапі випробувань участь візьмуть 10 260 учасників

Науковці Оксофордського університету завершили перший етап розробки вакцини від корона вірусу, під час якого було проведено понад 1000 щеплень.

Тепер науковці переходять до другого етапу випробувань на людях за участі понад 10 тисяч добровольців, зокрема дітей. Про це повідомляє CNN.

Загалом у другому етапі випробувань участь візьмуть 10 260 учасників. На третьому етапі, дату початку якого не уточнюють, кількість учасників віком понад 18 років буде збільшено.

Глава науково-дослідної групи з пошуку вакцин Оксфордського університету, професор Ендрю Поллард зазначив, що дослідження просуваються дуже добре і на наступних етапах вони перевірять, чи зможе захистити вакцина населення загалом.

Нагадаємо, британська фармацевтична компанія AstraZeneca отримала від США понад 1 млрд доларів на розробку вакцини від коронавірусу.. У компанії стверджують, що перші 30 млн доз будуть доступні вже у вересні.

Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцина від коронавируса Covid-19 може бути схвалена для застосування приблизно через рік.