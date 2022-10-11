Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео)
фото з соцмереж

Причини загоряння підстанції поки невідомі

У Шебекіно Бєлгородської області РФ загорілась підстанція. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Причини поки невідомі, але в районі зникло світло. Також місцеві жителі скаржаться на відсутність води.

У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео) фото 1
У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео) фото 2
У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео) фото 3
У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео) фото 4

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

Читайте також:

Теги: Бєлгород росія війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Компанія ДТЕК раніше оприлюднила графік віялових відключень у Києві
Віялові відключення електрики в Києві: Кличко повідомив важливу інформацію
Сьогодні, 14:42
Відключення світла у Харкові орієнтовно триватиме до 16:00
«Харківобленерго» запроваджує обмеження на електроенергію
Сьогодні, 15:00
У зв’язку з необхідністю відновити пошкоджену критичну інфраструктуру в деяких регіонах застосовується графік відключень електроенергії.
Атака на енергосистему: уряд знову звернувся до українців із проханням
Сьогодні, 15:40

Соціум

У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео)
У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео)
Від вибуху на Кримському мосту загинуло четверо людей: що про них відомо
Від вибуху на Кримському мосту загинуло четверо людей: що про них відомо
Пропагандисти вигадали пояснення, чому згорів їхній склад із боєприпасами
Пропагандисти вигадали пояснення, чому згорів їхній склад із боєприпасами
У Москві поліція влаштовує облави на безхатьків: їх відправляють на війну 
У Москві поліція влаштовує облави на безхатьків: їх відправляють на війну 
У РФ жінка отримала штраф за плакат «Миру – мир» 
У РФ жінка отримала штраф за плакат «Миру – мир» 
МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам залишити Білорусь
МЗС Польщі рекомендує своїм громадянам залишити Білорусь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
310K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
66K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
37K
Повітряні сили повідомили, скільки над Україною 11 жовтня вже збито ракет
36K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні
35K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
34K
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 

Новини

Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту