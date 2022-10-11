У Бєлгородській області горить підстанція та зникло світло (фото, відео)

Причини загоряння підстанції поки невідомі

У Шебекіно Бєлгородської області РФ загорілась підстанція. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Причини поки невідомі, але в районі зникло світло. Також місцеві жителі скаржаться на відсутність води.

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет.

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.