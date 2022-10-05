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РФ перемістила військову техніку з Бєлгородської області в Україну (супутникові фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ перемістила військову техніку з Бєлгородської області в Україну (супутникові фото)
Військові експерти припускають, що російських військовослужбовців і техніку перекинули до окупованої Луганщини
фото з відкритих джерел

Рашисти розпочали підготовку до оборони міста Кремінна

Росія перемістила особовий склад та техніку з військової бази у місті Валуйки, що у Білгородській області, в Україну. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Військові експерти, з якими поспілкувалися журналісти, припускають, що російських військовослужбовців і техніку перекинули до окупованої території Луганської області, а сама передислокація пов’язана, зокрема, із серією вибухів у Валуйках у Росії.

1 жовтня Planet Labs зафіксував, що військова техніка, включно із гелікоптерами, а також намети, в яких розміщується особовий склад, зникли з території військової бази у Валуйках Бєлгородської області, яка межує з Харківською, Сумською та Луганською областями України.

РФ перемістила військову техніку з Бєлгородської області в Україну (супутникові фото) фото 1

Якщо порівнювати з супутниковими знімками за 6 вересня, які також є у розпорядженні «Схем», на цій військовій базі ще можна було побачити численні намети, гелікоптери і наземну військову техніку.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, з яким поспілкувалися журналісти, повідомив, що, за його інформацією, частину особового складу і техніки з бази у Валуйках Росія перекинула до окупованого міста Сватове Луганської області. Він пов’язує це із серією вибухів, які сталися у Валуйках 16 і 28 вересня. «Це сталося після вибухів у районі Валуйок. Були втрати у росіян, і було, вочевидь, ухвалено рішення піти у бік. Частина військових та техніки, за моїми даними, «пішла» глибше в Росію, а більша частина – у бік міста Сватове, в Луганську область», – каже Роман Світан.

РФ перемістила військову техніку з Бєлгородської області в Україну (супутникові фото) фото 2

Експерт додав, що раніше з Валуйок вони заходили на Куп’янськ Харківської області. «Там є пряма автомобільна дорога, залізниця і річка. По дорогах військові РФ заходили на Куп’янськ, а вже звідти частина йшла на Ізюм, частина йшла на Лиман (Донецька область – ред.), частина на Рубіжне у бік Сєвєродонецька (Луганська область – ред.), а сама база залишалась у Валуйках як центр розподілу. Тепер це втратило сенс», – зауважив експерт.

РФ перемістила військову техніку з Бєлгородської області в Україну (супутникові фото) фото 3

Інший військовий аналітик Михайло Жирохов, з яким поговорили журналісти, також підтвердив ймовірність перекидання військових РФ з бази у Валуйках до Луганської області. За його інформацією, зокрема, до міста Сватове протягом тижня підтягуються колони російської військової техніки. «Зараз росіяни відбудовують лінію оборони по дорозі Сватове-Кремінна на Оскільському напрямку. Їм зараз потрібні сили, і, може бути так, що з Валуйок, бо саме це місто протягом повномасштабної війни було останнім пунктом перед направленням на фронт у цьому регіоні. Здебільшого через Валуйки військових перекидали на Харківську область, але тепер вони можуть бути використані в Луганській», – розказав Михайло Жирохов.

5 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай також повідомив, що російські війська розпочали підготовку до оборони міста Кремінна Луганської області. Там, за його словами, спостерігається велика кількість російських сил та проводяться масові мінування.

Нагадаємо, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що розпочалась деокупація Луганщини.

Теги: військові втрати деокупація залізниця Лиман місто полковник радіо річка роман росія росіяни Свобода фронт війна

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