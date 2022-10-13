У Бєлгороді ракета потрапила у житловий будинок (відео)

Ракета «приземлилася» на дах багатоквартирного будинку

У Бєлгороді (Росія) ракета «приземлилася» на дах багатоквартирного будинку. Про це повідомляє Baza.

«Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки на вулиці Губкіна», – йдеться у повідомленні.

Момент падіння уламків ракети у багатоповерхівку в Бєлгороді потрапив на відео.

Також повідомляється, що частина ракети ЗРПК «Панцир» впала на територію місцевої школи. Перед цим інцидентом місцеві паблік писали про невдалий запуск ракет у напрямку Харкова.

Раніше у Бєлгородській області загорілася підстанція та зникло світло. Також 30 вересня жителі Бєлгорода повідомляли про дуже сильні звуки вибухів.