У Бєлгороді ракета потрапила у житловий будинок (відео)
Ракета «приземлилася» на дах багатоквартирного будинку
У Бєлгороді (Росія) ракета «приземлилася» на дах багатоквартирного будинку. Про це повідомляє Baza.
«Уламки пошкодили кілька автомобілів, припаркованих біля багатоповерхівки на вулиці Губкіна», – йдеться у повідомленні.
Момент падіння уламків ракети у багатоповерхівку в Бєлгороді потрапив на відео.
Також повідомляється, що частина ракети ЗРПК «Панцир» впала на територію місцевої школи. Перед цим інцидентом місцеві паблік писали про невдалий запуск ракет у напрямку Харкова.
Раніше у Бєлгородській області загорілася підстанція та зникло світло. Також 30 вересня жителі Бєлгорода повідомляли про дуже сильні звуки вибухів.
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