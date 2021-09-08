Разом з главою МНС Росії загинув відомий кінорежисер

Російський режисер, який загинув з главою МНС РФ, народився на Луганщині

Глава російського міністерства з надзвичайних ситуацій Євген Зіничев загинув у Норильську, рятуючи кінорежисера Олександра Мельника, який прибув туди для вибору місця знімання свого нового документального фільму, присвяченого розвитку Арктики та Північного морського шляху. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на повідомлення МНС Росії.

«Глава МНС Росії Євген Зіничев загинув, рятуючи відомого кінорежисера Олександра Мельника. Олександр Мельник перебував на місці проведення міжвідомчих навчань, що проводяться МНС Росії», – сказали в пресслужбі.

Як повідомило джерело ТАСС в екстрених службах, 63-річний Мельник також загинув.

До слова, Мельник родом з Луганської області та закінчив у 1980 році Одеський гідрометеорологічний інститут за спеціальністю "Інженер-гідролог". Працював на полярній станції в морі Лаптєвих (Тиксинське управління гідрометслужби). Брав участь у гідрологічних експедиціях в басейнах Північного Льодовитого і Тихого океанів.

Нагадаємо, 8 вересня глава МНС Росії загинув на навчаннях у Норильську.

Відома російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що Зіничев розбився після того, як кинувся рятувати оператора. Вона підкреслила, що це бачили багато учасників навчань.

Євгену Зіничеву було 55 років. Він очолював російське МНС з травня 2018 року, тоді ж він увійшов до складу Ради безпеки. З 1987 року Зіничев служив в КДБ СРСР, після розпаду Радянського Союзу продовжив службу у Федеральній службі охорони.

З 2006 по 2015 рік Зіничев був особистим ад'ютантом Путіна. У червні 2015 року обійняв посаду начальника УФСБ у Калінінградській області, через рік став в.о. губернатора регіону. Через два з половиною місяці він покинув пост і був призначений заступником директора ФСБ.

У травні 2018 року ввійшов до уряду Дмитра Медведєва. На посаді глави МНС РФ він змінив Володимира Пучкова, який пішов з поста міністра на тлі пожежі в кемеровському ТЦ «Зимова вишня».

Олександр Мельник – відомий російський кінорежисер, сценарист, член гільдії кінорежисерів Росії. Одна з найвідоміших його робіт – фільм «Територія», що розповідає про відкриття родовища золота на Крайньому Північному сході СРСР. У 2008 році Мельник став режисером художнього фільму-притчі «Нова земля».

Тіла Мельника і Зіничева будуть доставлені з Норильська до Москву найближчим часом.