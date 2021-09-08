Глава МНС Росії загинув на навчаннях

З 2006 по 2015 рік Зіничев був особистим ад'ютантом Путіна

Міністр з надзвичайних ситуацій Росії Євген Зіничев загинув на навчаннях у місті Норильську Красноярського краю, передають російські ЗМІ з посиланням на відомство.

У МНС РФ уточнили, що Зіничев загинув «при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини». Російське МНС вже офіційно підтвердило загибель міністра.

Вранці 8 вересня пресслужба російського МНС повідомила, що в рамках робочого візиту Зіничев спільно з губернатором регіону Олександром Уссом перевірили хід будівництва нової пожежної частини в Норильську.

Євгену Зіничеву було 55 років. Він очолював російське МНС з травня 2018 року, тоді ж він увійшов до складу Ради безпеки. З 1987 року Зіничев служив у КДБ СРСР, після розпаду Радянського Союзу продовжив службу у Федеральній службі охорони.

З 2006 по 2015 рік Зіничев був особистим ад'ютантом Путіна. У червні 2015 року обійняв посаду начальника УФСБ у Калінінградській області, через рік став в.о. губернатора регіону. Через два з половиною місяці він залишив пост і був призначений заступником директора ФСБ.

У травні 2018 року ввійшов до уряду Дмитра Медведєва. На посаді глави МНС РФ він змінив Володимира Пучкова, який пішов з поста міністра на тлі пожежі в кемеровському ТЦ «Зимова вишня».