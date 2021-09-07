Bellingcat у підготовці фільму про «вагнерівців» роздобув версії самих російських найманців

Грозєв відмітив, що український уряд не коментує історію із «вагнерівцями»

Видання Bellingcat допитало «вагнерівців» для фільму про спецоперацію, яку готувала Україна проти найманців із РФ, які воювали на Донбасі. Про це повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв під час фестивалю Mezhyhirya fest, передає «Главком».

«Ми б сподівалися проінтерв’ювати цих найманців. Дехто на камеру нам розповів свою версію і свої докази, як їх заманили. Більшість з них розуміли, що їх будуть допитувати ФСБ і намагалися применшити свою участь, що начебто вони тільки вдавали, що воювали на Сході, але у нас є дані та докази. І вони нам показували свої перемовини із фейковими рекрутами, алое водночас у нас є докази, що така інформація відбулася», – сказав Грозєв.

При цьому, Грозєв відмітив, що український уряд не коментує історію із «вагнерівцями».

«Навіть якщо інформація провалена, доведено, що російські спецслужби сплять і їм можна протистояти, а українські спецслужби доволі компетентні», – додав він.

Нагадаємо, що в липні 2020 року стало відомо про зрив українською спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. Про плани цієї операції було розказано на нараді у президента Володимира Зеленського і нібито глава ОП Андрій Єрмак попросив відкласти операцію на кілька днів.

Але вже 29 липня «вагнерівці» були затримані в Мінську спецслужбами Білорусі і депортовані до Росії. Тодішній глава ГУР України Василь Бурба заявив, що українську операцію навмисно зірвали і це зрада. Бурба був звільнений.

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