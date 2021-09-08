Смерть колишнього ад’ютанта Путіна: подробиці загибелі глави МНС Росії

Російські пропагандисти стверджують, що з міністром із надзвичайних ситуацій РФ стався нещасний випадок

Глава МНС Росії Євген Зіничев, який 8 вересня загинув під час навчань у Красноярському краї РФ, намагався врятувати оператора, який впав з краю виступу. Про це розповіла відома російська пропагандистка, головна редакторка RT Маргарита Симоньян у своєму Telegram-каналі.

За її словами, Зіничев розбився на камені чи скелі після того, як кинувся рятувати оператора. Симоньян підкреслила, що це бачили багато учасників навчань.

Про загибель глави МНС РФ вже доповіли президенту РФ Володимиру Путіну, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Володимир Путін під час візиту в Іваново, 2010 рік. Позаду – Євген Зіничев. Фото: ТАСС

Нагадаємо, 8 вересня глава МНС Росії загинув на навчаннях. У МНС РФ уточнили, що Зіничев загинув «при виконанні службового обов'язку, перебуваючи в Норильську на міжвідомчих навчаннях із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій, рятуючи життя людини».

Євгену Зіничеву було 55 років. Він очолював російське МНС з травня 2018 року, тоді ж він увійшов до складу Ради безпеки. З 1987 року Зіничев служив в КДБ СРСР, після розпаду Радянського Союзу продовжив службу у Федеральній службі охорони.

З 2006 по 2015 рік Зіничев був особистим ад'ютантом Путіна. У червні 2015 року обійняв посаду начальника УФСБ у Калінінградській області, через рік став в.о. губернатора регіону. Через два з половиною місяці він покинув пост і був призначений заступником директора ФСБ.

У травні 2018 року ввійшов в уряд Дмитра Медведєва. На посаді глави МНС РФ він змінив Володимира Пучкова, який пішов з поста міністра на тлі пожежі в кемеровському ТЦ «Зимова вишня».