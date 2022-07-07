Регіони з найгіршими дорогами у Росії взялися «відновлювати Донбас»

Регіони Росії, які висловив бажання долучитися до відновлення Донбасу, і самі мають не найкращу інфраструктуру

Замість роботи у своїх регіонах російські чиновники вирішили вкластися у піар на окупованому Донбасі

Уряди деяких регіонів Сибіру та Далекого Сходу оголосили, що займуться відновленням інфраструктури районів так званих «ЛНР» і «ДНР». При цьому самі ці регіони нещодавно офіційно визнані одними із найгірших у Росії за якістю доріг, передає tayga.info.

Влада Алтайського краю в червні оголосила, що допоможе відновлювати Слов’яносербський район на Луганщині. Новосибірський уряд оголосив, що регіон візьме «шефство» над Біловодським районом Луганської області.

«Готується команда для відвідування цього муніципального району з метою оцінки ситуації, визначення першочергових заходів підтримки. Насамперед, до команди увійдуть фахівці-комунальники, фахівці сфери соціального обслуговування», – заявляв наприкінці травня губернатор Андрій Травніков («Єдина Росія»).

Влада Бурятії підписала угоду про співпрацю з представниками окупаційної адміністрації Старобешівського району Донецької області.

«Головна особливість району, що впадає у вічі, це відсутність чоловіків. Більшість чоловіків різного віку у них мобілізована і перебуває на передовій», – заявив глава республіки Олексій Циденов («Єдина Росія»).

Додамо, що російське державне інформагентство «РИА-Новости» випустило черговий рейтинг регіонів РФ за якістю доріг. Найгіршим у Сибіру визнано Республіку Алтай, де лише 23,8% доріг регіонального, міжмуніципального та місцевого значення відповідають нормативам. В Алтайському краї під нормативи потрапляють лише 34,6% автошляхів (72 місце у рейтингу), у Бурятії – 45,5% (52 місце), у Якутії (76 місце) – 30,7%.

Крім того, раніше про «шефство» над районами Донецької та Луганської областей оголошували Якутія (30,4% нормативних доріг, 76 місце), Магаданська область (28,8% нормативних доріг, 78 місце) та Амурська область (28,2% та 80 місце).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці з південних регіонів Росії відправляються у «відрядження» на окуповану територію Донецької та Луганської областей. Йдеться в основному про правоохоронців з Ростовської області, їх відправляють до великих міст Донбасі – Горлівки, Донецька, Луганська та Макіївки. За даними ЗМІ, у Ростові-на-Дону уже відчувається дефіцит поліцейських.