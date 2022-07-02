  1. Головна
  2. Новини
  3. Українські військові на Донбасі знищили склад з боєприпасами росіян (відео)
рус
    Новини

    Українські військові на Донбасі знищили склад з боєприпасами росіян (відео)

    ЗСУ знищила на Донбасі склад з боєприпасами окупантів - Українські військові на Донбасі знищили склад з боєприпасами росіян (відео)
    ЗСУ знищила на Донбасі склад з боєприпасами окупантів
    фото: скрін із відео

    На відео видно, як відбувається вибух

    На сході України вибухнув склад з боєприпасами окупантів. Відповідну інформацію опублікувала пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

    «Вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України», – йдеться в підписі до кадрів.

    На відео видно, як відбувається вибух та клуби диму підіймаються в небо.

    Також сьогодні з'явилося відео знищення російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» українськими бійцями

    Нагадаємо, на Півдні України ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Але військам РФ доводиться з боями відступати на запасні рубежі.

    Варто зауважити, що військова операція із зачищення острова Зміїного від залишків російських військ триває. Протягом минулого дня за результатами дорозвідування виявлено і знищено: реактивну систему залпового вогню «Град», ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», три одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки.

    Після удару по Зміїному окупанти почали маскувати Кримський міст.

    Як повідомлялося, увечері 1 липня російська авіація завдала ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські військові на Донбасі знищили склад з боєприпасами росіян (відео)