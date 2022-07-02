Українські військові на Донбасі знищили склад з боєприпасами росіян (відео)

ЗСУ знищила на Донбасі склад з боєприпасами окупантів

На відео видно, як відбувається вибух

На сході України вибухнув склад з боєприпасами окупантів. Відповідну інформацію опублікувала пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«Вибухнув один зі складів боєприпасів російських окупантів на сході України», – йдеться в підписі до кадрів.

На відео видно, як відбувається вибух та клуби диму підіймаються в небо.

Також сьогодні з'явилося відео знищення російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» українськими бійцями

Нагадаємо, на Півдні України ворог зосереджує свої зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України. Але військам РФ доводиться з боями відступати на запасні рубежі.

Варто зауважити, що військова операція із зачищення острова Зміїного від залишків російських військ триває. Протягом минулого дня за результатами дорозвідування виявлено і знищено: реактивну систему залпового вогню «Град», ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», три одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки.

Після удару по Зміїному окупанти почали маскувати Кримський міст.

Як повідомлялося, увечері 1 липня російська авіація завдала ударів фосфорними бомбами по острову Зміїний.