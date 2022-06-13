Південь Росії залишається без поліції

Ростов відчуває дефіцит поліції, бо правоохоронців з цього регіону відправляють в ОРДЛО

Через відрядження на окупований Донбас Ростовська область уже відчуває дефіцит правоохоронців

Правоохоронці з південних регіонів Росії відправляються у «відрядження» на окуповану територію Донецької та Луганської областей. Про це пише ростовське видання 161.ru.

Джерела видання повідомляють, що в основному правоохоронців з Ростовської області відправляють до великих міст – Горлівки, Донецька, Луганська та Макіївки.

ЗМІ пише, що керівництво силових структур не повідомляє своїм підопічним, на який термін вони «відряджаються» до України. Там вони мають замінити місцевих колаборантів, яких російське керівництво «ДНР» та «ЛНР» відправило на фронт, воювати проти Збройних сил України.

«Хтось проводить там місяць, хтось лишається як на постійному місці дислокації. Здебільшого вони стежать за правопорядком у місті як звичайні поліцейські», – повідомляє 161.ru.

Пресслужба головного управління МВС у Ростовській області відмовилася від офіційного коментаря для ЗМІ з цього питання, заявивши, що «такої інформації не має».

На відміну від ЗМІ, Telegram-канали прямо говорять, що у Ростові-на-Дону уже відчувається дефіцит поліцейських.

Нагадаємо, що замість поліцейських з Донбасу до Ростовської області почали вивозити крадений у Маріуполі метал.

Перше судно із українським металопрокатом прийшло до Ростова ще 3 червня.