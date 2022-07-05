Російські війська готують наступ на два міста на Донбасі – ISW

Підрозділи армії окупантів виснажені після боїв за Лисичанськ

Після захопленя Лисичанська Путін наказав російським військовим взяти оперативну паузу

Армія РФ продовжує наступ на схід від Бахмута в Донецькій області і готує нову наступальну операцію у напрямку Бахмута та Сіверська. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни ISW.

На думку аналітиків, здатність російських військ зробити це успішно після втрат, отриманих при спробі взяти Лисичанськ, сумнівна.

Інститут дослідження війни повідомляє, що президент Росії Володимир Путін відсвяткував захоплення Росією Лисичанська і кордону з Луганською областю та, схоже, наказав російським військовим взяти оперативну паузу.

За даними Інституту, ЗСУ все частіше атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню по непрямому наведенню і з наданих США систем HIMARS в глибині окупованих територій. Наданий Заходом HIMARS демонструє, як Західна військова допомога надає Україні нові й необхідні військові можливості.

Зокрема, українські сили завдали ударів по російських складах боєприпасів у Дібрівному Харківської області (поблизу лінії фронту) 4 липня та Сніжному Донецької області (приблизно 75 км від лінії фронту) вночі з 3 на 4 липня після удару по одному з чотирьох російських складів боєприпасів у Мелітополі 3 липня.

Нагадаємо, 3 липня у Генштабі повідомили, що після важких боїв ЗСУ залишили Лисичанськ, щоб зберегти життя особового складу.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації – це успішна військова операція, ЗСУ впоралися з поставленим завданням.

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